"Stuprato". La frase choc dopo Milan-Sassuolo

In campo è stato grandissimo ma fuori ha commesso un autogol davvero fuori luogo. L'attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca si è reso protagonista di una scivolata da dimenticare: nel commentare la foto del compagno Frattesi su Instagram, che celebrava l’impresa di San Siro, l'attaccante ha scritto "stuprato", facendo scattare immediatamente l’indignazione di tutti.

Una parola inopportuna che, purtroppo fa il paio con un altro episodio avvenuto in occasione dell'ultimo turno: il caso delle molestie subite dalla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, all'esterno dello stadio di Empoli. Ovviamente il clamore è ancora più grande se tutto ciò avviene nel weekend della 14° giornata di Serie A, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con tutti i calciatori compreso Scamacca, scesi in campo con un segno rosso sul viso .

Un episodio che ha messo in secondo piano la grande giornata dell'attaccante romano, autore di una grandissima prestazione col Milan. È toccato a lui firmare la rete del pareggio con una conclusione imparabile per Maignan ed è sempre da una sua conclusione che è nato il raddoppio, sia pure con la complicità della deviazione di Kjaer. Poi nel secondo tempo, lui e Berardi hanno fatto il bello e il cattivo tempo in attacco, mandando al tappeto la difesa rossonera.

A fine partita preso dall'euforia si lascia andare con quel commento davvero evitabile sui social, rimosso quando era ormai troppo tardi. D'altronde "non riesce ad essere ancora equilibrato" ha detto di lui a fine partita il tecnico Alessio Dionisi. Oltre che in campo anche nell'utilizzo dei social.

Nonostante l'attaccante del Sassuolo abbia cancellato subito il commento, il web non ha perdonato il suo scivolone. Su Twitter c'è chi mette nel mirino anche il centrocampista Davide Frattesi, autore del post.

Ecco perchè: "Scamacca sceglie di commentare scrivendo “Stupr4to” il post di #Frattesi, che per dimostrarsi ugualmente intelligente, fissa il commento Oggi, sulla faccia il segno rosso, nel cranio niente. Animali mononeuronati @SassuoloUS facciamo pervenire le scuse?".

Poi ancora: "Pensa giocare con il segno contro la violenza sulle donne per poi andare a commentare “stuprato” con il mito di Frattesi che lo fissa pure tra i commenti in alto. Menomale poi che Scamacca voleva rifarsi una reputazione".

C'è chi scrive: "Il segno rosso sul volto, per ricordare le persone di allinearsi contro la violenza sulle donne, e poi ecco cosa combina #Scamacca su #Instagram. Gente senza cervello e futuro". Poi la chiosa finale: "Non basta pitturare la faccia di rosso se esistono cogl... come Scamacca o quello di Empoli. Bisogna fare di più".

