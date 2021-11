Giornalista molestata in diretta: beccato il tifoso

Il tifoso della Fiorentina che ha molestato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia ora ha un'identità. L'uomo, che sabato scorso - 27 novembre - aveva compiuto il deplorevole gesto fuori dallo stadio Castellani di Empoli è stato individuato dagli agenti di polizia a seguito degli immediati accertamenti avviati sull'accaduto. Si tratta per l'appunto di un supporter della squadra viola, identificato incrociando le immagini delle molestie in tv con quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Le sue generalità, al momento, non sono ancora state rese pubbliche. Anche un altro tifoso della Fiorentina sarebbe stato attenzionato in riferimento agli episodi avvenuti al termine del derby toscano di campionato.

Durante la diretta televisiva per una trasmissione sportiva, la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia era stata avvicinata con atteggiamenti molesti da alcuni tifosi; uno di essi, in particolare, aveva importunato la giovane donna rifilandole una manata. " Scusami ma non puoi fare questo! ", aveva replicato lei, impietrita e scioccata per l'accaduto. Ora quel tifoso ha un nome e un volto grazie all'attività delle forze dell'ordine e rischia un'accusa di violenza sessuale. Nel frattempo la giornalista di Toscana TV ha denunciato presso la Questura di Firenze l'episodio di cui è stata suo malgrado protagonista. In questi casi, lo ricordiamo, la procedibilità avviene infatti su querela della vittima. A seguito dell'azione legale si potrà capire quale reato verrà contestato al tifoso molesto e soprattutto cosa rischierà a livello penale per quel brutto gesto. Intanto, l'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo Toscano giornalisti sportivi si sono dichiarati pronti a costituirsi parte civile.

Già nella serata di ieri, proprio temendo ripercussioni legali da parte della giornalista, uno dei soggetti coinvolti nel deprecabile episodio si sarebbe manifestato sui social con un messaggio di scuse: " Ti chiedo umilmente scusa in pubblico per averti molestato in quella maniera. Per favore ritira la denuncia, come vedi ci ho messo la faccia ". Ma, come già precisato, a comportarsi in maniera indegna nei confronti di Greta Beccaglia non sarebbe stata solo una persona. La stessa giornalista, infatti, aveva raccontato che nel corso di quella serata da dimenticare anche un altro individuo aveva tentato di palpeggiarla ripetutamente ed era stato allontanato dal cameraman che la affiancava nella trasferta allo stadio di Empoli.