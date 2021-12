Suning vuole punte bestiali. Conte ringhia anche se vince

Kjaer ha finito la stagione per infortunio e così, dopo il gol alla Salernitana, Saelemaekers ha mostrato la maglia 24 del difensore del Milan a tutto San Siro che applaudiva in tripudio ma, con tutte le telecamere a inquadrare la scena, il belga ha fatto una sputacchiata epocale. Telespettatori disgustati e omaggio un po' macchiato.

***

Skriniar ha un tatuaggio sul petto con un angelo e un demone che si danno la mano come nell'inizio di una sfida a braccio di ferro. Su Twitter un post sulla somiglianza tra l'angelo e Adani diventa virale: «Pensavo che Skriniar fosse uno dei pochi normali poi ha deciso di tatuarsi Lele Adani». Taggano l'opinionista di 90º e lui sta al gioco divertito.

***

Il Tottenham di Conte batte 3-0 il Norwich ed è quinto in Premier ma nei gol degli Spurs colpisce la mancanza di esultanza, quasi i calciatori non possano concedersi gioie o l'allenatore li fulmina. I tifosi sugli spalti cantano in coro «Antonio Conte» ma anche in mix zone il mister non vuole sentire lodi: «È presto per i cori, spero di meritarli in futuro».

***

Bologna-Fiorentina 2-3, Gianfranco Teotino: «Abbiamo visto la sfida tra il vecchio calcio all'Italiana di Mihajlovic e quello nuovo all'Italiano». 90º Minuto.

***

La Salernitana deve essere ceduta entro l'anno o rischia di non giocare in A, Ivan Zazzaroni su Deejay: «Se fossi un tifoso granata sarei incazzato come una pantera!».

***

Totti era all'Olimpico per Roma-Inter, se porta così bene il club nerazzurro dovrebbe invitarlo a ogni gara...

***

L'Inter sulle tracce di Matias Arezo, detto il bufalo. Web invaso da battute sulla coppia d'attaco bestiale che formerebbe col toro Martinez.