Tadej, l'adorabile testardo ha vinto le resistenze del team. Cipollini: "Rinunci, troppo dura"

Tadej ha vinto, nel senso che correrà per la prima volta in carriera la Parigi-Roubaix. Ha vinto la resistenza del suo team, del suo staff tecnico che riteneva questa scelta ardita. Tadej abbiamo imparato a conoscerlo: è ghiotto di vittorie, ma quello che lo manda in sollucchero sono le sfide che molti ritengono impossibili. La Sanremo lo respinge senza pietà? E chissene, lui ha già dato appuntamento al prossimo anno, per il sesto tentativo. La Roubaix è giudicata troppo pericolosa per un non specialista, soprattutto per quel tipo di corridore che ha nei Grandi Giri il proprio obiettivo stagionale? Bene, e lui la affronterà. La Regina avrà il suo Re. Il 13 aprile ci sarà il ballo del debuttante nella più dura, folle e anacronistica corsa ciclistica del mondo: niente Harelbeke domani, e niente Gand-Wevelgem, domenica. Lo rivedremo al Fiandre il prossimo 6 aprile.Sono in tanti che la pensano che questa scelta sia folle, ad incominciare dall'ex campione del mondo Mario Cipollini, che ieri sui social ha postato un messaggio al campione del mondo col quale in pratica lo esorta a ripensarci: «È troppo rischiosa per uno come te».

Nelle scorse settimane Pogacar ha effettuato ricognizioni sull'intero percorso della Roubaix, ha sentito di poter essere competitivo sulle pietre e ha cominciato a maturare il

sogno di una sfida al limite. Il team principal della UAE Emirates XRG Mauro Gianetti non aveva nascosto la propria contrarietà, ma evidentemente la volontà del corridore ha prevalso. Insomma, per il momento ha vinto Tadej.