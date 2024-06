Tamberi, vero capitano. "Un'Italia irripetibile". Mattarella alla sua finale

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è qualcosa che ancora manca nella carriera sportiva di Gimbo Tamberi? Dopo aver vinto tutto, e quindi ori olimpici, mondiali all'aperto o indoor, europei in sala o al coperto, le finali Diamond League e quant'altro, al marchigiano manca soltanto trionfare in casa in una grande competizione internazionale: un vuoto da colmare assolutamente per uno come lui. La stella di Gimbo vuole brillare anche allo Stadio Olimpico, dove scenderà in pedana per cercare il tris continentale dopo il primo oro targato Amsterdam 2016, un mese dopo aver saltato 2,30 proprio al Golden Gala all'Olimpico, ma anche l'anno del terribile infortunio a Montecarlo, e il secondo successo a Monaco 2022. Ci sarà eccezionalmente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale del salto in alto (ore 20.35), che sarà preceduta dall'inno d'Italia. «Mi vengono i brividi già al pensiero», ha ammesso il portabandiera azzurro per Parigi. «Lo rivedrò poco dopo (giovedì) per la consegna della bandiera. Saranno due giorni intensi». Per molti sarebbe pressione, per Gimbo è esaltazione. Del resto chi non dimentica quando si mise a suonare la batteria prima di vincere la finale mondiale di Budapest. Che cosa si inventerà stavolta? Si presenterà con la barba rasata a metà? Per volare in finale il campione olimpico ha saltato solo una volta (2.21 metri) nelle qualificazioni che sono coincise con il suo debutto stagionale. «Sono pronto, sono in una condizione stratosferica e voglio vincere», ha detto Gimbo, che spinge gli appassionati a non perdersi lo spettacolo dell'atletica, chiama il pubblico a riempire le tribune. «Vi aspetto». Una vera calamita di passione questo Gimbo d'Italia.

In mattinata, ci sarà il ritorno in pista dell'altro olimpionico, Marcell Jacobs, che dovrebbe disputare le

batterie della 4x100 a meno che non venga risparmiato per la finale. Dopo l'oro europeo bis nei 100, assicura: «Sto benissimo. Ho preso qualche giorno per riposare. Ma adesso andiamo in pista per correre forte e per vincere».