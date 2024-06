L'ItalGimbo show

Ascolta ora 00:00 00:00

Il volo del portabandiera. Gianmarco Tamberi fa impazzire di gioia l'Olimpico e si prende il terzo titolo europeo nel salto in alto. È Gimbo show davanti a Mattarella, che si complimenta anche per il trionfo bis di Nadia Battocletti nel mezzofondo. L'atletica azzurra vive un'altra serata d'oro.

La Curva Sud, diventata nel mentre Curva Tamberi, osanna e gioisce in questa notte che è fatta per volare. «Non ho parole, grazie al Presidente della Repubblica», è felicissimo Gimbo. Stava per uscire di scena, Tamberi, a 2,26 metri e restare a secco in una delle serate più importanti della carriera. Prima della finale aveva anche fatto un inchino a Mattarella, per ringraziarlo di essere venuto a vedere l'atletica. Per l'occasione, era tornato Mr. Halfshave, era tornato a rasarsi a metà, solo sul lato destro del viso. Quando il gioco si è fatto duro, però, lui ha iniziato a saltare. Non si pone limiti al cielo volando fino a 2.37. E l'ucraino Lavskyy ha dovuto inchinarsi. Dopo l'oro, con il tricolore sulle spalle, Gimbo è salito dal capo dello Stato, lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio.

E che dire di una Nadia Battocletti infinita. La ragazza trentina, già vincitrice nei 5000 metri, fa il bis nei 10.000 metri. StraordiNadia la ragazza di Cles, che firma anche il record nazionale in 30:51.32. È la prima italiana a fare doppietta nel mezzofondo. «Il Presidente era molto emozionato, come me. È stato molto bello correre di fronte a lui e a questo pubblico, dedico questa medaglia a tutti», dice Nadia.

E poi c'è l'argento nei 400 ostacoli di uno scatenato Alessandro Sibilio alle spalle del fenomeno norvegese Warholm. Il napoletano di Posillipo in 4750 ha demolito il record nazionale di Fabrizio Mori, il 4754 dell'argento mondiale di Edmonton 2001. Tifosissimo della squadra di calcio partenopea, Alessandro si allena al Maradona; ma stavolta è andato a segno all'Olimpico mandando in viSibilio il pubblico. «Spero di essere un esempio per molti ragazzi che arrivano dalle mie parti». L'Italia sale a quota 20 medaglie: 10 ori, 7 argenti, 3 bronzi.

E stasera si chiude con la staffetta e con Filippo Tortu che vuole riscattarsi dopo la sconfitta nei 200 metri. «Non mi sono mai steso per terra. Mai lo farò per quanto la delusione sia grande», ha rilanciato il brianzolo, pronto a riscattarsi insieme ai compagni di squadra fra cui Marcell Jacobs, a riposo nelle batterie.

Curiosamente, l'Italia non ha mai vinto un oro europeo nella 4x100 metri: ha l'occasione di sfatare il tabù nell'ultima gara del programma (ore 22.50, Rai e Sky) per suggellare un Europeo da sogno per l'atletica azzurra.