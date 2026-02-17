Testa all'Europa, ma Spalletti punzecchia ancora Chivu

Dimenticare quanto accaduto a Milano, il rosso a Kalulu e magari anche le parole usate ieri da Marotta per provare ad andare oltre i fattacci del Meazza. Il calendario non fa mai sconti, figuriamoci adesso che si è entrati nella fase calda della stagione: è il momento di tornare in Champions e di guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale contro il Galatasaray che al centro dell'attacco presenta Osimhen e che in rosa ha anche l'ex nerazzurro Icardi. Trattasi di impegno per nulla banale, ecco: i turchi di Buruk guidano peraltro il campionato turco e nelle ultime quattro partite hanno segnato 15 gol. La Juve, di suo, arriva invece dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta, dallo stentato pareggio casalingo contro la Lazio e dal ko con infinite polemiche contro l'Inter: la squadra gioca anche bene, ma subisce comunque troppe reti (ahi) ed è chiamata a ritrovare concretezza e solidità. Cancellando anche dalla testa le possibili scorie di quanto accaduto pochi giorni fa: nel frattempo Comolli (soprattutto) e Chiellini rischiano una lunga squalifica, John Elkann ha telefonato personalmente al numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina per esprimere il proprio forte disappunto e, insomma, il clima non è certi dei più sereni.

Spalletti, lui, deve in realtà pensare solo al pallone che rotola: stasera dovrà fare a meno di David (rimasto a Torino per un fastidio all'inguine: al suo posto probabilmente Openda, senza trascurare l'ipotesi Yildiz o McKennie falso nove), recupererà Thuram ed è chiamato gioco forza a superare quanto accaduto.

La puntualizzazione arriva però inevitabile: "Mi spiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi. Questo è difficilmente accettabile e allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter, cosa che non devo fare: Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato".