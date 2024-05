Thiago Motta saluta il miracolo Bologna. La sua Juve sarà giovane e italiana

La Vecchia Signora è pronta a rifarsi il look. Sarà infatti una Juve giovane e più italiana quella targata Thiago Motta, che nei prossimi giorni firmerà il contratto con il club bianconero. Il tecnico italo-brasiliano ieri pomeriggio ha ufficializzato il suo addio al Bologna: «Grazie Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice. In questi 2 anni abbiamo vissuto insieme un ciclo di grande crescita per tutti, per me, per i ragazzi e anche per la società. Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions League senza mai tradire la nostra filosofia di gioco».

Lo aspetta la Juve alla quale si legherà fino al 2027 con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione più bonus. Giuntoli si era mosso addirittura a novembre per bloccarlo. Una mossa rivelatasi vincente, visto che in questi mesi Motta è stato cercato anche da Manchester United, Milan e Porto. Nulla da fare, visto che ormai si era promesso alla Vecchia Signora. Col Bologna che ora studia Italiano, Sarri e Pioli (in arrivo la risoluzione con buonuscita col Milan che ufficializzerà l'accordo prima della gara di domani contro la Salernitana) come successori.

Ma torniamo alla Juve di Thiago. Il primo colpo sarà Fagioli, che ha già ritrovato la Nazionale dopo la squalifica. In arrivo il portiere Di Gregorio dal Monza (pronto un quinquennale da 2 milioni netti a stagione più bonus). Per la mediana il grande obiettivo è Koopmeiners dell'Atalanta; mentre in difesa Motta aspetta un suo pupillo. Quel Riccardo Calafiori che ha strappato last minute anche la chiamata di Spalletti in azzurro. Un difensore moderno (forte in marcatura e abile in impostazione) che può fare la fortuna di tanti allenatori. Lo sa bene Thiago Motta che l'ha messo in cima alla lista dei desideri per la campagna acquisti estiva. Con Giuntoli già in azione da mesi. A Calafiori sono interessati pure diversi club stranieri, che in questi mesi l'hanno fatto visionare a più riprese dal vivo. Dal Bayer Leverkusen all'Atletico Madrid passando per le inglesi Chelsea e Tottenham fino al Bayern Monaco. La Juve però si è mossa in anticipo già a gennaio. Sul tavolo un quinquennale da 2,2 milioni a stagione per anticipare la concorrenza. Mentre al Bologna potrebbero andare 25 milioni. Nella Juve di Motta ci sarà spazio pure per Locatelli, scaricato dalla Nazionale per l'Europeo. In arrivo i rinnovi di Cambiaso (2029) e Rugani (2026 con opzione).

Infine il club bianconero ha impugnato il lodo relativo al risarcimento per Cristiano Ronaldo.

Il collegio arbitrale aveva stabilito il pagamento al portoghese di metà dei 19,5 milioni richiesti per l'accordo della cosiddetta "carta Ronaldo": il portoghese vuole ora 12 milioni; mentre la Juve punta a uscirne indenne. Soldi che - qualora fossero risparmiati - tornerebbero utili per la campagna acquisti della Juve targata Motta.