Tifoso Inter aggredito al Franchi: Daspo di tre anni e denuncia per un 56enne

Punizione esemplare per il "tifoso" della Fiorentina che sabato 22 ottobre aveva aggredito fisicamente e verbalmente un supporter dell'Inter reo di indossare una maglia nerazzurra in tribuna al Franchi. Nella giornata odierna, infatti, alla persona in questione, un 56enne, è stato notificato un Daspo di tre anni, disposto dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma. L'uomo in questione era stato subito fermato e identificato dalla Polizia di Stato a seguito dell'increscioso episodio avvenuti in tribuna allo stadio Artemio Franchi con l'Inter vittoriosa per 4-3.

La ricostruzione dei fatti

Fiorentina-Inter è stata una partita intensa e ricca di emozioni ed episodi. La vicenda in questione ha avuto luogo nel settore di Maratona dove alcuni tifosi dell'Inter hanno esultato al gol del 4-3 siglato da Mkhitaryan avvicinandosi al campo in direzione del settore ospiti dove erano assiepati i tifosi nerazzurri. Nelle immagini si vede chiaramente il soggetto punito con il Daspo precipitarsi su uno dei supporter nerazzurri che stava rientrando al proprio posto, aggredendolo. Alcuni agenti in borghese della Squadra Mobile di Firenze, impegnati nel servizio di ordine pubblico, sono subito intervenuti frapponendosi tra i due tifosi, per evitare che la situazione degenerasse.

Tifoso interista aggredito da alcuni tifosi delle Fiorentina con tanto di incitamento vocale: "buttalo di sotto, buttalo di sotto!"



Troveranno una giustificazione anche per questo? pic.twitter.com/1pyOzPKZ2A — (@RwondoNaples) October 22, 2022

Il fermo del tifoso

Il 56enne "tifoso" della Fiorentina è stato raggiunto e bloccato vicino ai cancelli d’ingresso dello stadio Franchi, dopo un breve inseguimento. Secondo le ricostruzioni l’Autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto l'uomo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive e che la sua presenza, anche quale spettatore, nei luoghi dove si svolgono tali eventi, possa turbare il regolare svolgimento delle gare. L'uomo dovrà dunque resatre lontano dagli stadi italiani e dell'Unione Europea per tre anni. Inoltre, sono in corso altri accertamenti da parte della Digos per individuare i protagonisti di un episodio analogo avvenuto nello stesso settore dello stadio Franchi e della tribuna Maratona.