Tiger migliora dopo l'incidente. "Andava veloce"

Tiger Woods è «cosciente, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d'ospedale», dopo l'intervento chirurgico d'urgenza per le gravi ferite alle gambe a seguito di un incidente stradale nella zona di Los Angeles. Lo ha riferito il suo team in tweet. È stato la decima operazione per Woods, che durante la sua carriera come golfista ha sofferto di problemi al ginocchio, alla schiena e al collo. Secondo quanto riferito dal direttore dell'Harbor-Ucla Medical Center, Anish Mahajan dove Woods è ricoverato, il campione di golf è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico di emergenza per «le gravi ferite» alla parte inferiore della gamba destra e alla caviglia. Woods ha subito fratture alle ossa superiori e quelle inferiori della tibia e del perone e lesioni alle ossa del piede e della caviglia. Secondo quanto è stato ricostruito, Woods stava guidando da solo mentre partecipava ad alcune riprese televisive quando ha perso il controllo del Suv che, schiantandosi contro uno spartitraffico, si è ribaltato più volte attraversando due corsie e fermandosi su un fianco. L'ufficio dello sceriffo ha confermato che guidava a velocità sostenuta ma non sarà accusato di guida pericolosa. In tantissimi tra sportivi e personaggi pubblici sono intervenuti per augurare una pronta guarigione al campione. Su tutti l'ex presidente Usa Barack Obama via Twitter: «Prego per Tiger Woods e la sua famiglia, per una pronta guarigione del Goat del golf. Se abbiamo imparato qualcosa nel corso degli anni, è non pensare mai che Tiger sia fuori gioco», ha scritto.