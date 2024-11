A Torino gli All Blacks a ritmo dell'haka del maori "italiano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stasera all'Allianz Stadium l'aspetteranno tutti. A tenere la scena prima ancora dello show degli All Blacks e degli azzurri sarà soprattutto l'haka. È la danza che accompagna ogni uscita degli uomini in nero.

A noi gli All Blacks hanno sempre riservato la «Ka mate», la prima versione prima del varo della Kapa O' Pango, immaginata proprio per gli All Blacks da Derek Lardelli, un maori con radici italiane che ristrutturò tutta la liturgia proprio in risposta ad uno spot della Fiat che prendeva spunto dall'haka declamata da un gruppo di mamme guerriere per promuovere un modello Fiat. «Culturalmente insensibili» fu la risposta della comunità maori che proprio a Torino torna a mettersi in formazione per la diciottesima volta contro l'Italia. Decideranno all'ultimo chi guiderà l'haka che contro l'Italia sarà l'ultima per TJ Perenara e per Sam Cane. Il primo è un candidato forte, magari in coppia con Rieko Ioane che in maglia nera rappresenta il futuro. Per salutare le due bandiere quella di stasera non sarà una partita come le altre. Per Scott Robertson in campo va la squadra migliore, prima linea a parte. Capitano di giornata Nacho Brex con Menoncello a fare l'ariete per creare spazi per il rientrante Capuozzo. In mediana Page-Relo con Paolo Garbisi. Gli interrogativi dell'estate dopo le sconfitte con Argentina e Sudafrica sono stati spazzati via dalle prove incoraggianti contro Inghilterra, Irlanda e Francia. Per gli azzurri la sfida è soprattutto una ricerca di un riscatto dopo la sconfitta netta con i Pumas e la risicata vittoria con la Georgia di una settimana fa.

Robertson non si fida di Quesada. Dopo l'haka sarà battaglia. Mai come questa volta la sfida sarà soprattutto di motivazioni. E se non le hai quando giochi con o contro i tuttineri, allora meglio cambiare mestiere. Tv: Tv8 ore 21,10