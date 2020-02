Il Torino esonera Mazzarri: Moreno Longo il suo sostituto

Walter Mazzarri non è più allenatore del Torino: si attendeva l'ufficialità che puntualmente è arrivata: "Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata".

Walter Mazzarri era arrivato sulla panchina granata nel gennaio del 2018 per prendere il posto dell'esonerato Sinisa Mihajlovic. Dopo l'esaltante settimo posto conquistato nella passata stagione, quest'anno il Toro ha mostrato diverse difficoltà. Le ultime tre sconfitte subite contro Atalanta, per 0-7, in Coppa Italia contro il Milan di Pioli per 4-2 dopo i tempi supplementari e in campionato contro il Lecce per 4-0 hanno portato il presidente Urbano Cairo alla decisione di cambiare guida tecnica. Mazzarri lascia in eredità a Moreno Longo, che è il nuovo allenatore granata, una con diversi problemi ma che ha tutte le carte in regola per potersi rialzare.

Il club granata ha anche comunicato l'ingaggio del nuovo allenatore, cresciuto nelle giovanili del Torino e che ha fatto il suo esordio in A proprio con questa maglia e che ha dovuto rescindere il suo contratto con il Frosinone prima di potersi legare al Toro: "Il Torino Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Moreno Longo. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Moreno con il più cordiale bentornato e rivolge a lui e ai suoi collaboratori un caloroso "in bocca al lupo".

Il Torino in 22 giornate ha messo insieme 8 vittorie, 3 pareggi e ben undici sconfitte. I granata occupano il dodicesimo posto in classifica a quota 27 punti a meno tre da Verona, Napoli e Bologna e a meno cinque dal sesto posto occupato da altre tre squadre: Cagliari, Parma e Milan. Longo avrà la possibilità di risollevare le sorti del Torino che ha in rosa giocatori di qualità e in grado di poter fare la differenza. Mazzarri dopo l'ottimo lavoro fatto nella passata stagione non è riuscito a ripetersi quest'anno ma nonostante questo

