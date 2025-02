Atene, accesa torcia di Special Olympics

Ascolta ora 00:00 00:00

Un barlume di speranza si è trasformato in una fiamma per tante persone alle prese con difficoltà in giro per il mondo. Con la cerimonia di ieri allo Zappeion di Atene è iniziato il conto alla rovescia verso i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025, l'edizione delle Olimpiadi per gli atleti con disabilità intellettive in programma dall'8 al 15 marzo tra Torino, Sestriere, Bardonecchia e Pragelato. Oltre 1500 atleti provenienti da 102 paesi si sfideranno in 8 discipline all'insegna dello sport, dell'accoglienza e dell'inclusione.

La fiamma della speranza è stata accesa e, dopo aver fatto il giro di Atene in otto tappe, attraverserà l'Italia e toccherà le principali località piemontesi fino all'Inalpi Arena di Torino, dove sabato 8 marzo si terrà la cerimonia di apertura. Sarà la prima volta che il nostro Paese ospiterà gli Special Olympics, fondati negli Usa nel 1968 da Eunice Kennedy, sorella di John Fitzgerald. Nel giorno dell'accensione del simbolo per eccellenza dei Giochi, tanta emozione durante la danza delle vestali, vestite da antiche sacerdotesse. C'erano sul palco a ballare anche ragazze con disabilità. Un messaggio potente che testimonia come una persona con disabilità intellettive possa introdursi nella società. David Evangelista, presidente di Special Olympics Europa-Eurasia, ha ringraziato «chi ha creduto in questa missione. Portiamo la fiamma dell'inclusione, un faro della speranza».

Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, parla di «un evento di fratellanza e solidarietà. Che sia una fiamma non solo di sport, ma di amicizia».

Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, «questa fiamma è un simbolo di unità e pace di cui abbiamo bisogno. La città vi aspetta a braccia aperte». Per il presidente del comitato organizzatore Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, gli Special Olympics hanno la «capacità di andare oltre le etichette e le barriere».