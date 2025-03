Torna Elkann in tribuna ma servono altri sacrifici

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova Juventus si porta appresso scorie vecchie, non soltanto legate al football di Motta, i non pervenuti sono rimasti tali, la coppia Veiga-Kelly farebbe fatica nelle serie inferiori, già si sapeva e si era visto, così come l'assoluto impalpabile Koopmeiners alla ricerca del calcio perduto, mai nel gioco, mai in partita, fuori da ogni situazione, di centrocampo e di attacco, presente soltanto per una fantozziana conclusione direttamente verso la curva. La squadra è stata più reattiva nei contrasti, dato assai raro in questa stagione, molta euforia ha portato anche ad errori di posizione soprattutto perché Thuram, alla presenza del padre Lilian, ha fatto troppo fumo, mai risultando utile e decisivo nella corsa e nelle azioni di sfondamento a differenza del marine McKennie in fase di supporto alle distrazioni e affanni di Kelly. La prestazione positiva di Gonzalez, soprattutto nel primo tempo, si spiega con l'impegno sull'out di destra che era poi la sua area preferita ai tempi fiorentini però violentata, dall'inizio del campionato, con l'inspiegabile spostamento a sinistra. Vlahovic ha voluto fare la partita uno contro mille ma è stato Yldiz, in panchina nella disfatta di Firenze, a dare un significato a tutto il pomeriggio juventino, con classe, stile, tigna, gol, sollecitato dallo stesso Tudor che ha sempre chiesto ai suoi di agire e reagire. Resta singolare la scelta di Kelly e non di Kalulu nel previsto trio difensivo, il francese non è un centrale ma di certo ha qualità anche caratteriali oltre che di esperienza nettamente superiori al misterioso inglese pagato una cifra scriteriata. A proposito di denari, è riapparso in tribuna John Elkann il quale ha provveduto, con i 15 milioni di fornitura immediata, al respiro necessario per garantire gli stipendi.

Tutto il resto, scritto e detto sull'impegno della famiglia, fa parte della propaganda, i conti sono critici, sarà necessario ulteriore sforzo, per fortuna c'è un azionista chiaro, individuato, storico, rispetto ad altre realtà finanziarie opache e ambigue della serie A e, per fortuna, la squadra è tornata a vincere, sembra una notizia. Per merito anche di Igor Tudor.