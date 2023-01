Toro, l'impresa a Firenze e Graziani in tv in "bianconero"

Gnonto fa gol in Fa Cup e parte il coro dei tifosi del Leeds. Da arrossire visto che sulle note de La Bamba di Ritchie Valens il ritornello «mangia spaghetti e beve Moretti» si conclude con un riferimento anatomico e discriminatorio sui neri. Vogliono vietarlo per razzismo.

***

Il Torino non vinceva a Firenze dal 1976 con un gol di Ciccio Graziani, così le tv sono riuscite a mostrare i filmati dell'epoca: le abbiamo viste su Sky e su Italia 1 con Mino Taveri che da XXL ha sfottuto l'ex numero 9 di Toro, Roma e Fiorentina: «Ma non c'erano immagini a colori?».

***

Al calcio d'inizio di Samp-Udinese l'epica sfida in Australia fra Sinner e Tsitsipas non era finita. Chi ha scelto il tennis si è goduto una battaglia d'altri tempi, chi ha cambiato canale si è ciucciato 45 minuti di nulla assoluto dove l'emozione più grande è stata l'ammonizione di Ehizibue.

***

In generale la nostra domenica calcistica è sempre più povera e lasciamo campo agli altri. Per dire alle 17.30 c'era il pirotecnico Arsenal-United, noi alle 15.00 offrivamo Monza-Sassuolo: non l'hanno vista nemmeno a quelli nati in Brianza da famiglia emiliana.

***

L'originale Paolo Condò elogia Demba Seck del Torino: «Fa un movimento che porta via mezza difesa e spalanca un corridoio a Miranchuk». Bonan: «Era uno schema?». Il granata: «Onestamente no».

***

Un filosofico Giovanni Scaramuzzino in Verona-Lecce su Radio1: «Bando a quelli che sono i rimpianti perché, comunque, ci sono».

***

«Non scorre questo pallone col velo. O con l'auto-velo». Riccardo Mancini in Spezia-Roma, Dazn.