Totti, Signori e la Leotta premiati come ambassador

La notte delle stelle del padel. Ieri, presso l'affascinante location della Sala delle Armi del Foro Italico davanti a oltre 300 persone, si è svolta la seconda edizione degli Italian Padel Awards, l'unico premio su questa disciplina sportiva ideato dal Corriere dello Sport-Stadio. La cerimonia è stata un'alternanza di emozioni, effetti scenografici e spettacolo: sul palco VIP, istituzioni, leggende del padel e top player internazionali a testimoniare la crescita consolidata di uno sport che non è più una moda ma un fenomeno sociale a tutto tondo.

Nel pomeriggio al Foro Italico la sfida Challenge tra ex calciatori con due capitani d'eccezione, Francesco Totti (foto) e Demetrio Albertini che è andata al team capitanato dall'ex rossonero con il punteggio di 2-1. L'ex 10 giallorosso ha portato a casa l'unico punto della formazione del Sud, in coppia con Candela. Hanno partecipato all'evento nella formazione Nord Nicola Amoruso, Budel, Locatelli, Cambiasso e Toni mentre per la squadra Sud accanto all'ex capitano giallorosso hanno giocato Candela, Fiore, Giannichedda, Marchegiani e Maini. Nella categoria Ambassador, oltre a Totti, il premio è andato anche a Diletta Leotta, che ha da poco aperto un circolo a Milano, e Giuseppe Signori, ex bandiera della Lazio.

Nove le categorie premiate: Legend, Rising Star, Team, Club, Coach, News, Tournament, Ambassador, Italians. Quest'ultima vedrà premiati Giulio Graziotti e Carolina Orsi, azzurri reduci dai Giochi Europei a Cracovia. Oggi al Foro Italico le clinic, prove gratuite aperte al pubblico insieme ai maestri della Federazione e ad alcuni campioni. L'evento è organizzato con il supporto di Sport e Salute e con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Media partner Sky Sport, Tuttosport e RDS. Advisor del progetto è la concessionaria Sport Network che offre sul mercato soluzioni e progetti di comunicazione, promozione e adv cross mediali ed è responsabile degli aspetti commerciali di molti eventi a carattere nazionale.