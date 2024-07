Trascina la Spagna: Dani Olmo, milanista mancato

Ascolta ora 00:00 00:00

E pensare che poteva essere del Milan. La Spagna sogna di vincere l'Europeo trascinata dall'estro e dai colpi di classe del suo numero diez. Quel Dani Olmo (in foto) che nel gennaio 2020 era stato a un passo dall'approdare in Italia. Sembra passata un'epoca e per certi aspetti è davvero così. Il club rossonero al tempo era di proprietà del fondo Elliott e a condurre le operazioni di mercato c'era Zvone Boban. L'ex numero 10 del Milan berlusconiano di fantasisti se ne intende e aveva provato in tutti i modi ad acquistare Olmo dalla Dinamo Zagabria. Una parabola incredibile quella del gioiellino spagnolo che minorenne scappò dalla cantera del Barcellona per accasarsi in Croazia, dove dall'età di 16 anni aveva iniziato ad incantare. Tanto che in molti dalla sua terra d'origine lo avevano segnalato a Boban.

Chiamate che non avevano lasciato indifferente l'allora dirigente apicale del Diavolo, che avrebbe accolto Dani a braccia aperte a Milanello. Niente da fare: la rigidità del fondo Elliott all'epoca impedì - dopo un'offerta ufficiale da 20 milioni - di effettuare un ultimo e ulteriore rilancio per soffiarlo al Lipsia, che se lo accaparrò per appena un paio di milioncini in più. Quello, insieme all'intenzione di puntare su Rangnick, fu uno dei tanti motivi di dissidio che portarono poi al burrascoso addio di Boban. A godersi Olmo in questi anni è stato il Lipsia, che grazie a lui ha vinto ad agosto la Supercoppa di Germania (tripletta in finale al Bayern Monaco). Per anni a guidare dalla panchina la formazione della galassia Redbull c'era quel Julian Nagelsmann, al quale venerdì pomeriggio Dani ha spezzato il sogno di vincere Euro 2024.

Olmo infatti ha segnato la rete del momentaneo 1-0 contro i tedeschi, disputando l'ennesima grande prestazione con la maglia delle Furie Rosse. Tanto che ora c'è la fila per ingaggiarlo. La clausola da 60 milioni appare invitante per i top club europei, col Barcellona in pressing da mesi.

Occhio però alle big di Premier League: Ten Hag lo sogna al Manchester United, ma Pep Guardiola potrebbe fargli lo sgambetto e cercare di portarlo al suo Manchester City, qualora arrivasse una super offerta dall'Arabia per Kevin De Bruyne.