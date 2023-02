Tre giorni di test per svelare che F1 sarà

Tre giorni di test, 25 ore e mezza in pista per capire che faccia avrà il 2023 della Formula 1. Oggi in Bahrain si riaccendono i motori e tra una settimana sarà già weekend di gara. Non c'è tempo da perdere e soprattutto bisogna stare attenti a non sbagliare perché spazio per recuperare proprio non ce n'è. Si comincerà a lavorare per capire se le indicazioni raccolte in galleria del vento corrispondono a quello che si vede in pista. È un lavoro indispensabile per poter poi proseguire con gli sviluppi durante la stagione. È pure il primo contatto con i nuovo compound della Pirelli e anche questo sarà un lavoro fondamentale in prospettiva. Sarà importante macinare più chilometri possibile con il regolamento che permette ai team di usare una solo auto alternando i due piloti. La Ferrari come negli anni scorsi ha deciso di alternare Charles e Carlos, lo spagnolo al mattino e a seguire il monegasco in tutte e tre le giornate così da averli sempre più freschi rispetto a chi starà in auto dalle 8 alle 17.30 (con un'ora di pausa pranzo).

Non basterà a svelare tutte le carte, perché ci sarà sempre qualcuno che gioca a nascondino o, al contrario cercherà un tempo a sorpresa per vivere una settimana da dio. Ma dopo tre giorni di test cominceremo ad avere le idee più chiare. L'anno scorso bastarono per capire che la Ferrari era nata bene, non per prevedere che sarebbe stata anche fragile. E bastarono anche per dire che la Red Bull era una macchina sana mentre la Mercedes cominciò immediatamente a saltellare come un canguro scoprendo il porpoising che poi la fece dannare fino a metà stagione.

Ci saranno in pista anche due debuttanti e mezzo: Logan Sargeant e Oscar Piastri al debutto assoluto e Nyck de Vries alla sua prima stagione intera dopo le comparse dello scorso anno. C'è molta curiosità soprattutto per Piastri che farà coppia con Norris e proverà a metterlo sotto pressione.

La certezza è che dopo aver visto molte auto in maschera da oggi vedremo davvero le vetture 2023, soprattutto la Red Bull di Verstappen che finora ha presentato solo il vestito. Le recite in maschera sono finite. Come il carnevale.

In tv su Sky: ore 7.55 e 13.10 Sessione 1; ore 19.15 Race Anatomy - Speciale Test.