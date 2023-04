Tribunali, razzisti e difesa Lazio e Juve allo specchio

Roma. Uno di fronte all'altro. Come se ci si stesse specchiando. Lazio e Juventus giocheranno questa sera all'Olimpico, affrontandosi in un momento particolarmente simile per le due squadre. C'è attesa per l'evoluzione del processo che coinvolge i bianconeri da una parte e le indagini che riguardano i biancocelesti dall'altra. Entrambe le tifoserie sono inoltre recentemente finite sotto l'occhio del ciclone: quella laziale per i cori antisemiti indirizzati ai romanisti, quella juventina per gli insulti razziali rivolti a Lukaku. In realtà però il giudice sportivo ha preso due decisioni diverse benché i casi fossero simili. Il primo anello della Curva Sud dell'Allianz Stadium è infatti stato chiuso (la sanzione sarà scontata alla prima gara casalinga, il 23 aprile contro il Napoli in campionato), la Curva Nord dell'Olimpico, seppur squalificata, invece sarà presente questa sera perché la condanna è stata sospesa per un anno (sarà attiva in caso di recidiva) perché la Lazio ha aiutato le forze dell'ordine a individuare i responsabili. La Juventus però si è mossa allo stesso modo, motivo per il quale si aspettava lo stesso trattamento e valuta il ricorso. Finiti i casi in comune, questa è anche la sfida fra due delle tre squadre che, in Europa, hanno mantenuto più di tutte la porta inviolata: sono a quota 17 sia la Lazio che la Juve, solo il Barcellona, nei migliori 5 campionati del continente, ha fatto meglio. Tornerà fra i titolari Ciro Immobile, che all'Olimpico in campionato non segna dall'11 settembre (mai è stato a secco così a lungo), non ci dovrebbe essere invece Massimiliano Allegri, che non è partito con la squadra per un improvviso attacco influenzale (ieri pomeriggio aveva parlato in conferenza stampa). «La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto - ha detto il tecnico juventino -. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha subito meno gol di tutti in campionato. Per noi sarà una gara difficile». In realtà contro la Juventus allenata da Allegri i biancocelesti faticano da anni: negli ultimi 13 scontri diretti in campionato i laziali hanno perso 11 volte, rimanendo in ben 10 occasioni a secco di gol. Oggi, a meno che non recuperi e raggiunga la squadra in giornata, Allegri non ci sarà e i biancocelesti avranno l'occasione di interrompere questo tabù. E la Juventus di avvicinarsi al secondo posto.