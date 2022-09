"Tutte le colpe di Allegri". I social non perdonano l'allenatore della Juve

La Juventus si inchina a Kylian Mbappè. Una sconfitta messa in preventivo, quella della squadra di Allegri. In fondo contro il Paris Saint-Germain poteva finire in débacle, invece i bianconeri limitano i danni ed escono dal Parco dei Principi con una sconfitta onorevole.

La Vecchia Signora rischia il tracollo nel primo tempo e al 22' è già sotto 2-0 grazie alla doppietta di Mpabbè. Il Psg sembra accontentrarsi del risultato con i suoi tre fenomeni in attacco. Nella ripresa uno svarione in uscita di Donnarumma consente a McKennie di accorciare. I bianconeri ci credono e provano l'incredibile rimonta. La reazione però non basta. L'avversaria per andare agli ottavi sarà il Benfica: i portoghesi battono il Maccabi Haifa e mercoledì arrivano a Torino. Servirà di sicuro un'altra Juve.

La partita vista dai social

Non c'era grande ottimismo sui social alla vigilia della partita. I tifosi bianconeri temevano un'imbarcata e hanno provato a scongiurarla con i meme più divertenti come le preghiere di Fantozzi e riti scaramantici. Dopo pochi minuti sul banco degli imputati finisce come sempre Massimiliano Allegri e la sua filosofia di gioco.

I primi minuti sono stati a dir poco inquietanti, la Juve ha iniziato la partita tentando di resistere all’assalto, chiusa in trincea, ma a Mbappé sono bastati cinque minuti per segnare e portare il Psg in vantaggio. Quello che non piace ai tifosi è l'atteggiamento della squadra. "Il piano del 3-5-2 di Allegri è già vanificato" la sentenza dei social arriva dopo pochi minuti. Piano che ha una sua logica tattica, ma solo se interpretato con furore e pressando correndo in avanti. Invece alla Juve non riesce proprio una caccia organizzata della palla e tanto meno una manovra organica in costruzione. "Riusciremo a fare un tiro in porta?" si chiedono i più preoccuppati.

A quel punto si teme davvero un'imbarcata e si sprecano gli #allegriout. C'è chi si chiede "quando cambiamo allenatore?" e chi teme "Allegri sta rovinando anche Kostic e Bremer" . C'è chi ricorda il difensore brasiliano affermare "so come si ferma Mbappé" ma forse voleva intendere con un fallaccio a metà campo. Tra scongiuri e fibrillazioni il primo tempo finisce solo 2-0.

Nella ripresa l'indecisione di Donnarumma rimette la Juve in partita tra le godurie dei tifosi milanisti, felici di avere al suo posto Maignan. A quel punto il tifo bianconero comincia a credere nel pareggio. Ma sul più bello i cambi conservativi, Locatelli per Milik e De Sciglio per Cuadrado scatenano ancora la rabbia social verso Allegri. "Perchè non provare col 4-3-3?" si chiedono i più. "Esiste un allenatore più difensivista di Max?" esagerano altri.

A fine partita però c'è un dubbio che assale l'anima juventina sui social: "Bisogna tirare un sospirone perché poteva finire molto peggio o recriminare perché si poteva anche pareggiare?" . Nel contempo campeggia un meme di Allegri che sospira soddisfatto: "In fondo è andata bene poteva finire 7-0". Forse è davvero così ma è troppo poco se ti chiami Juve.

