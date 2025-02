Tutti gli occhi puntati su Bagnaia e Marquez, la coppia ad alta tensione

Ascolta ora 00:00 00:00

Ventidue gare in 18 Paesi, attraverso cinque continenti. Il Campionato del Mondo MotoGP accende i motori domani notte con le libere del Gp di Thailandia a Buriram. Spettacolo, duelli e tante novità per questa stagione. I molti cambi di casacca hanno rimescolato le carte e spostato gli equilibri. Uno su tutti: il passaggio dell'otto volte iridato Marc Marquez nel team Factory Ducati accanto a Pecco Bagnaia, che ha riportato il titolo a Borgo Panigale nel 2022 per confermarsi anche nel 23. Il Dream team in rosso è sotto i riflettori. Super favorito, solo la rivalità interna può essere il vero nemico. Per Marc l'obiettivo è solo uno: vincere. Così facendo raggiungerebbe quota 9, pari ai titoli di Valentino Rossi, il pilota Motogp più amato di sempre. Dal canto suo Bagnaia è chiamato ad alzare ancora di più l'asticella, incalzato da un compagno di squadra ingombrante. Chi si aspettava una sfida tutta italiana tra Ducati e Aprilia resterà invece deluso, almeno per le prime gare. Dopo l'infortunio nei primi test di Sepang, lunedì scorso il campione in carica Jorge Martin è caduto ancora durante un allenamento riportando una frattura complessa del radio, di alcune ossa della mano e anche una frattura calcaneare omolaterale. Sottoposto ad una seconda operazione alla mano, salterà la prima gara ed è ancora incerto quando potrà tornare a correre. «I colpi sono sempre duri. Ma mi è chiaro che tutto si può superare», ha commentato lo spagnolo. Spetterà a Marco Bezzecchi tenere alti i colori di Noale.

Tra le novità anche il passaggio di Enea Bastianini e Maverick Viñales in Tech3 KTM. Nonostante i dissesti economici che hanno scosso Mattighofen, la squadra austriaca è chiamata ad alzare la testa. Lo stesso vale per le giapponesi Honda e Yamaha.

Quest'ultima sembra aver trovato la buona direzione, e anche Honda è corsa ai ripari. Mir e Marini sono pronti a mostrare il loro talento.

