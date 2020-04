Uefa, Ceferin: "Finire la stagione a settembre-ottobre? Difficile"

Il calcio non sa ancora se tornerà in campo per terminare la stagione 2019-2020 ma l'Uefa si è già portata avanti schedulando per il mese di agosto lo svolgimento della Champions e dell'Europa League tra il 2 e il 29. Aleksander Ceferin, numero uno del massimo organismo europeo del calcio, si è subito messo a disposizione delle federazioni dato che prima di poter terminare le due competizioni europee bisognerà riprendere e terminare i campionati nazionali.

Ceferin attende l'evoluzione della pandemia da coronavirus che sta devastando il mondo intero e ai microfoni del Corriere della Sera ha rilasciato un'intervista spiegando: "La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista di natura, credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare campionati coppe e portarli a termine. Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. In tempi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità anche se le partite saranno solo in tv".

Il numero uno dell'Uefa non ha voluto dare una deadline per la stagione 2019-2020 ma ha posto una condizione realistica: "Non c' è una deadline specifica per chiudere la stagione. Siamo esplorando una varietà di opzioni per vedere quando potrebbero finire le competizioni, sempre in base alle date per ripartire" . Ceferin ha però risposto in maniera netta ad una domanda commentando delle parole di Gabriele Gravina: "Terminare la stagione, come detto da Gravina, tra settembre ottore del 2020: "Lo vedo abbastanza difficile, avrebbe un impatto pesante sul calendario della stagione 2020-21, anche perché a settembre potrebbero tornare a giocare le nazionali". Lo sloveno si è poi augurato che il calcio non perda la solidarietà e l'unità: "La paura non è un' emozione positiva, cerco di evitarla. Mi preoccuperebbe se il calcio dovesse perdere la sua unità e la sua solidarietà".

Ceferin ha poi elogiato l'operato degli italiani all'interno di Uefa, nella Fifa e non solo: "Michele Uva e Andrea Agnelli siedono con me nel Comitato Esecutivo Uefa, Evelina Christillin nel Consiglio Fifa. Ci sono tanti italiani con ruoli importanti alla Uefa: Giorgio Marchetti vice segretario generale, Andrea Traverso alla sostenibilità finanziaria, Angelo Rigopoulos per disciplina e integrità, Roberto Rosetti capo del settore arbitri. È naturale che un Paese fondamentale per il calcio abbia un ruolo importante. E non dimentico Gabriele Gravina: lavora con grande lealtà verso la Uefa".

