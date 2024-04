Vale a Bagnaia: "Hai corso alla Marquez..."

Lo show continua anche dopo, con un altro - stavolta - simpatico duello: un divertente siparietto tra Bagnaia e Valentino. Passato e presente, maestro e allievo.

«Pecco è stato incredibile. Ci ha messo fantasia, talento e un po' di pazzia, direi che è stato perfetto. Se si può dare dieci, oggi è proprio il caso di darglielo». È la lode firmata dal dottor Rossi, che a Jerez si gode il trionfo del pupillo capace di calare il tris di successi consecutivi sul tracciato andaluso. «Chi era stato l'ultimo a farcela?» domandano dallo studio Sky al ducatista. «Vale! Ho risposto bene», ride di gusto l'allievo Bagnaia. «Devo dire che dopo oggi sarò in debito con te per tutta la vita Non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come hai fatto te oggi», scherza Vale. Ma Bagnaia ribatte: «Secondo me hai già dato, quindi va bene così, siamo pari», sorride il torinese, che poi elenca i tre momenti topici della gara di Jerez: «Al primo posto metterei il sorpasso all'esterno su Marquez, poi la lotta, e infine il giro veloce». Entusiasta Vale: «La cosa più bella è stata la battaglia con Marquez. Quando Marquez la prima volta lo ha passato all'ingresso della 9, è andato un pelino largo, ma Pecco si è rinfilato alla 10 e ha fatto una bella entrata di quelle che di solito fa Marquez. Gli ha fatto subito capire che voleva vincere lui».

Rossi, che Marc lo conosce bene, aggiunge: «Pecco considera Marquez uno degli avversari per il campionato e si è visto qual è il suo approccio con Marquez. Quando lo passa, cerca sempre comunque di ripassarlo. È molto importante, sennò uno come Marquez tende a mangiarti sopra la testa. Se vede che sei meno forte o sanguini, ti dà il morso più forte. Ha fatto 3 giri perfetti, dove ha dimostrato che è il più bravo a guidare la Ducati.

Ed è un pilota completo, ma non da oggi».