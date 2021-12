"Clown...". Arriva la vendetta dopo l'eliminazione del Milan

L'Atletico Madrid del Cholo Simeone alla fine ce l'ha fatta a spuntarla su Porto e Milan staccando così il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La vittoria esterna sul Porto, per 3-1 al Do Dragao, e il concomitante successo del Liverpool sui rossoneri, per 1-2 al Meazza, ha così spalancato le porte alla qualificazione al turno successivo per i colchoneros. La vendetta è un piatto che va servito freddo e Stevan Savic, ex difensore della Fiorentina oggi all'Atletico Madrid si è "vendicato" del collega Alexis Saelemaekers che l'aveva sbeffeggiato al Wanda Metropolitano, nei minuti finali di partita, quando era stato il Milan a vincere grazie al gol di Junior Messias.

Il clown

Savic ha infatti postato una eloquente storia su Instagram con l’immagine del clown che fa la linguaccia, chiaro riferimento al difensore belga che due settimane fa l'aveva schernito al Wanda Metropolitano subito dopo il gol della vittoria di Messias che aveva rimesso in corsa il Diavolo.

Il Diavolo si lecca le ferite