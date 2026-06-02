Roma chiama il taekwondo azzurro

Il World Taekwondo Grand Prix arriva in Italia il prossimo weekend e il Foro Italico di Roma è pronto ad accogliere questa manifestazione che apre la corsa verso un posto alle prossime Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. L'appuntamento è dal 5 al 7 giugno e vede la partecipazione dei migliori interpreti mondiali sia maschili che femminili, in gara nelle 8 categorie olimpiche. Obiettivo naturalmente andare il più avanti possibile e guadagnare dei punti per il proprio ranking personale, nell'ottica dei Giochi in programma tra due anni. Italia in prima fila non solo come Paese ospitante (lo sarà anche nel 2027) ma anche per il numero dei partecipanti, alcuni dei quali puntano chiaramente alla vittoria nelle rispettive categorie.

Saranno infatti 11 in tutto i partecipanti azzurri al Grand Prix: 8 uomini e 3 donne. Fra loro spiccano i nomi dell'oro olimpico a Tokyo 2021 Vito Dell'Aquila (-58 kg) e Simone Alessio (+80 kg), bronzo a Parigi 2024. Quest'ultimo a Roma ha già vinto la tappa del Grand Prix 2022 (all'epoca nei -80 kg). A loro bisogna aggiungere quegli atleti che non partono tra i favoriti ma che potrebbero essere delle mine vaganti dei vari eventi: il giovane Abderrahman Touiar compete nella stessa categoria di peso di Dell'Aquila ed è stato capace di vincere l'argento qualche giorno fa agli Europei, ma non va dimenticato nemmeno Ludovico Iurlaro (-68 kg), che nella rassegna continentale ha portato a casa una medaglia di bronzo.

A livello femminile occhi puntati su Anna Frassica (-57 kg) che potrebbe andare a caccia di una medaglia, così come ha fatto Maristella Smiraglia nel 2022, nel suo caso nella categoria +67 kg. Comincia da Roma quindi, la lunga marcia verso un posto ai prossimi Giochi Olimpici.