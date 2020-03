Verratti nella trappola delle Iene: i topi gli invadono la casa

Marco Verratti è ormai in Francia da quasi otto anni e si può dire come ormai sia un parigino d'adozione. Il 27enne abruzzese, infatti, veste la maglia del Psg dalla stagione 2012-2013 e in questi anni è divetanto un vero e proprio faro della squadra dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che sta dominando in lungo e in largo in Ligue 1 ma che sta ampiamente deludendo le aspettative in Champions League.

Questa'anno il Psg non dovrà farsi scappare la possibilità di poter andare fino in fondo anche se dovrà ribaltare il 2-1 subito in Germania in casa del Borussia Dortmund del giovane talento norvegese Haaland. Verratti avrà la chance di mettersi in mostra e di "allenarsi" il più possibile per Euro 2020 dove sarà quasi certamente convocato da parte del commissario tecnico Roberto Mancini.

Nuova vita

Verratti ha da poco lasciato la sua moglie, la sua compagna storica dalla quale ha avuto due figli maschi, per la modella francese Jessica Aidi che ha fatto letterlamente perdere la testa al duttile centrocampista italiano. L'ex giocatore del Pescara ha una fobia, ovvero i topi e la sua compagna insieme alle Iene hanno architettato uno scherzo molto duro facendogli credere come nella loro casa parigina sarebbe dovuta avvenire una derattizzazione.

Il giocatore del Psg al suo rientro in casa si è trovato a dover affrontare una brutta sorpresa complice appunto la sua sexy fidanzata. A Verratti, infatti, sono stati fatti trovare in giro per casa topi morti e lui avendo una fobia per questi animali è andato in panico ed ha iniziato a saltare per casa rifugiandosi su un tavolino del soggiorno gridando: "Ci son dei top mort".

Forse il francese di Verratti non è ancora ottimale dopo otto anni a Parigi ma di fronte ad una fobia gli si può perdonare anche qualche errore. La reazione dell'ex calciatore del Pescara e della nazionale italiana di calcio è stata esagerata ma giustificata visto che le Iene e Jessica hanno giocato su una sua grande paura riuscendo nel loro intento: incutere terrore al malcapitato Verratti. Il giocatore del Psg per la grande paura ha anche prenotato una camera d'alberto a 2300 euro a notte pur di sfuggire dalla sua fobia per i topi. Lo scherzo condiviso dalla Iene sul proprio profilo Twitter e sul sito ufficiale è tutto da ridere:

.@MarcoVerratti1 ha prenotato una

stanza da 2.300 euro a notte solo per fuggire dalla sua più grande fobia! Che gli hanno scatenato @StefanoCorti e @AlessandroOnnis #LeIene https://t.co/QfvsvKt9vw — Le Iene (@redazioneiene) March 5, 2020

