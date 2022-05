Verstappen vince a Miami davanti a Leclerc e Sainz

Max Verstappen vince il gran premio della Florida, a Miami, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc, beffato nel finale dal collega olandese che si prende pure il punto addizionale, oltre alla vittoria, per il giro veloce, e a Carlos Sainz junior. Dopo la bella pole position conquistata nella gioranta di ieri, il pilota monegasco della Ferrari non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni anche se a dire il vero Verstappen ha disputato una grande gara meritando la vittoria con la monoposto del Cavallino che si è comunque comportata ancora una volta molto bene su un tracciato nuovo e complicato.

A rendere emozionante ed incandescente il finale di gara ci ha pensato l'incidente, al giro 40, che ha coinvolto Lando Norris in testacoda per ben due volte dopo un contatto con Pierre Gasly. Dopo alcuni giri in regime di safety car, il gran premio è ripartito al giro 47 con un bellissimo duello Ferrari-Red Bull. Verstappen-Leclerc per la prima posizione, con il ferrarista attaccato al campione del mondo in carica, ma anche Sainz-Perez con lo spagnolo molto bravo a respingere gli assalti del collega messicano della Red Bull che al giro 52 ha azzardato troppo gettando alle ortiche la possibilità di arrivare sul gradino più basso del podio.

Molto bravo dunque Carlos Sainz, ma decisamente di spessore anche la gara di Charles Leclerc che ha impensierito fino alla fine Verstappen che ha dovuto superarsi per evitare di essere sopravanzato sul traguardo dal pilota della Ferrari che ci ha provato fino al 57esimo e ultimo giro. Quinto posto per la Mercedes di Russell, ieri fuori dal Q3, davanti al suo compagno di squadra e vice campione del mondo Lewis Hamilton.

Settimo Valterri Bottas, ottavo Ocon, ieri 20esimo, nono Fernando Alonso, decimo Albon. Ad un giro dalla fine, incidente tra i due tedeschi Sebastian Vettel-Mick Schumacher che hanno così chiuso rispettivamente in ultima e penultima posizione. Undicesimo Magnussen, dodicesimo Stroll, tredicesimo Ricciardo, quattordicesimo Tsunoda, quindiciesimo Latifi. Ritirati Gasly e Norris per l'incidente al giro 40 e il cinese Zhou. Leclerc resta leader del mondiale con 104 punti, con Verstappen che sale a quota 85, a meno 19 dal collega ferrarista che accorcia però la classifica. Sainz resta in quinta posizione nella classifica generale, terzo Perez e quarto l'ottimo Russell, ancora attardato e in difficoltà Hamilton.