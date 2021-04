"Vi dico chi è davvero Agnelli": il lato segreto di Mr. Juve

Il presidente della Juventus possiede un carattere introverso e minuzioso che sa da un lato gli permette di analizzare ogni cosa anche nel dettaglio, dall’altro gli impedisce di procedere con sicurezza a causa della forte emotività e di una notevole sensibilità. Può presentare qualche momento d’indecisione che va ad incidere sulla determinazione facendogli rasentare la cocciutaggine. È proprio questa logica ferrea che può fargli commettere errori specie nelle decisioni di cui può sottovalutare gli effetti. Infatti, per certi versi può essere assalito dal dubbio, ma per altri egli è assolutamente consapevole della propria emotività e, riallacciandosi al suo passato, trova personaggi che gli fanno da esempio e stimoli a mettere in atto tattiche manipolatorie che ha imparato in tanti anni e che gli servono per tenere alto il proprio prestigio da conservare e difendere con tutte le sue forze. In questo senso sembra assomigliare molto all’Avvocato il quale viveva quasi esclusivamente per la sua Juventus. Per non perdere l’immagine di tale “bandiera” è disposto a fare scelte anche rischiose e al limite dell’impossibile.

È però nella firma (clicca qui) dove troviamo la vera forza e la volontà combattiva di Andrea Agnelli che gli permettono di tenere ben stretto il successo, facendogli persino assumere atteggiamenti e comportamenti, anche ostentati, ma non per questo privi di una logica consapevole e determinata.