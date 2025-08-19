Vigilia di infortuni per il campionato. Napoli in emergenza per il ko di Lukaku

Abbiamo appena oltrepassato il Ferragosto e i club di A sono già alle prese con l'emergenza infortuni. Il Napoli corre ai ripari e va a caccia di un nuovo centravanti dopo il grave stop occorso a Big Rom. Gli esami strumentali di ieri mattina, infatti, hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per Romelu Lukaku, che dovrebbe essere out fino a dicembre. Considerata la mole del goleador belga, il rischio è di averlo abile e arruolabile nella migliore delle ipotesi per la Final Four della Supercoppa Italiana di fine dicembre in Arabia. Ecco perché non si esclude di lasciarlo addirittura fuori lista, così da recuperare uno slot over per il sostituto. Con Lukaku che tornerebbe disponibile in Serie A da gennaio, mentre in Champions League addirittura dalla fase a eliminazione diretta del mese successivo.

Riflessioni in corso, intanto la dirigenza azzurra sta scandagliando il mercato alla ricerca dell'occasione giusta: piacciono Pinamonti (in uscita dal Sassuolo e pretoriano di Conte dai tempi dell'Inter) e Hojlund (Manchester United). Quest'ultimo - essendo nato nel 2003 - non occuperebbe neppure posto in lista avendo ancora lo status di under, tuttavia il danese per lasciare Manchester chiede la cessione a titolo definitivo. Motivo per cui il Milan starebbe decelerando nella corsa all'ex Atalanta. Tanto che per il Diavolo starebbe tornando in auge il nome di Vlahovic, sempre ai margini del progetto Juventus. Un colpo da finanziare coi denari provenienti dalla Premier League e in particolare dal Leeds, pronto a scucire 20 milioni per assicurarsi Okafor (contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 da 2,4 milioni annui). Avanti tutta, anche se Leao (salterà la prima di campionato con la Cremonese a causa dell'infortunio al polpaccio ravvisato in Coppa Italia domenica sera) da centravanti ha dimostrato di saper segnare e brillare.

La questione infortuni non risparmia nessuno di questi tempi: ne sa qualcosa pure il Bologna che dovrà accelerare per Zanoli (operazione da 6 milioni) per ovviare al crack di Holm sulla fascia destra. Nel frattempo ieri il Napoli ha completato l'acquisto del terzino sinistro Miguel Gutierrez, prelevato dal Girona per 20 milioni. Nelle prossime ore atteso, invece, il via libera del Siviglia per lo sbarco alla corte di Conte del laterale destro Sanchez per 17 milioni più il 10% sulla futura vendita. Solo dopo il suo arrivo gli azzurri daranno il via libera alla partenza di Zanoli. La Roma prende Bailey in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa, ma vede sfumare l'obiettivo Sancho (Manchester United). L'inglese, infatti, ha rifiutato l'offerta dei giallorossi. Chissà se Sancho ora tornerà nei radar della Juve, che da tempo l'ha messo nel mirino.

Un affare possibile solo nel caso in cui Nico Gonzalez si accasi altrove. Tegola per il Verona che dovrà rinunciare per gran parte della stagione a Suslov, rottura del legamento crociato: ora l'Hellas potrebbe lanciarsi su Perez (Venezia) per tamponare la falla in mediana.