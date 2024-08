Brescianini alla Dea che scarta Pubill

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai neanche sostenere le visite mediche può dare la certezza della chiusura di una trattativa: è quanto accaduto ieri con Marco Brescianini (foto). Il centrocampista del Frosinone in mattinata ha sostenuto le visite per il Napoli a Roma: lo step finale prima della firma sul contratto prevista per le 16. Peccato che dopo pranzo l'Atalanta abbia rilanciato, alzando la posta per il Frosinone da 12 a 13 milioni e aumentando l'ingaggio al ragazzo. Sorpasso effettuato, anche se dal club partenopeo filtra come sia stata una loro scelta quella di non rilanciare. E intanto il club orobico ha definitivamente rinunciato allo spagnolo classe 2003 Marc Pubill: non ha superato nemmeno il supplemento di visite mediche.

Il ds azzurro Manna è in Inghilterra per virare su elementi più esperti (nel mirino Gilmour del Brighton e McTominay dello United) e provare a chiudere anche l'acquisto di Lukaku dal Chelsea.

La Juve si avvicina a Kalulu (Milan) e punta Conceicao (Porto) con Edwards (Sporting) possibile sorpresa. Il Milan si avvicina a Fofana (Monaco). Infine possibile rottura tra la Roma e Dybala dopo il rifiuto dell'argentino di andare in Arabia Saudita.