Vittime o pedine? La Procura vuole vederci chiaro

Milano - Se la giustizia sportiva sulle scommesse illegali si è mossa velocemente, quella ordinaria si muove con altri tempi: ha iniziato prima, finirà dopo. Per Nicolò Fagioli (foto), sentito dai pm di Torino a giugno e autodenunciatosi alla Figc subito dopo, il primo capitolo - quello sportivo - si è chiuso con un procedimento lampo giovedì, con una squalifica di 7 mesi. Quello penale avrà tempi più lenti per arrivare a conclusioni più approfondite. Un aspetto che la procura e la squadra mobile di Torino stanno valutando è se il bianconero, indagato insieme ad altri due calciatori, cioè Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, possa avere un ruolo diverso da quello finora emerso. Cioè che siano non solo scommettitori su siti illegali (Zaniolo ha sempre negato di avere puntato sul calcio) ma pedine o addirittura vittime di un sistema che aveva come obiettivo primario indirizzare le partite. Sul piano penale, per i fatti finora emersi, tutti rischiano molto poco - al massimo una multa - perché i reati sono lievi. Anche Fagioli, che avrebbe perso molti soldi con le scommesse, quasi 3 milioni di euro, su questo piano ha ben poco da temere. Ma l'indagine è in corso e l'ipotesi di lavoro degli inquirenti riguarda un campo più largo: la frode sportiva. Sempre Fagioli nelle sue ammissioni al procuratore sportivo ha detto di essere stato minacciato e vittima di estorsione. Ma a Torino, per quanto riguarda la giustizia ordinaria, al momento non risultano denunce su episodi del genere. Tra le fonti più o meno attendibili di Corona, una è Maurizio Petra, pregiudicato zio del calciatore Antonio Esposito e che ieri in un'intervista a La Verità ha fatto anche il nome dell'interista Nicolò Barella, che ha subito annunciato che «passerà alle vie legali». Ieri sono arrivate le querele, contro l'ex paparazzo, del laziale Casale e del giallorosso El Shaarawy (l'altro romanista, Zalewski, l'ha annunciata). Intanto sia Tonali che Zaniolo - comparirà in procura lunedì - oggi e domani saranno in campo con le proprie squadre, rispettivamente il Newcastle e l'Aston Villa.