Vittorie nel biathlon e nello snowboard

Tommaso fa poker. Giacomel si prende, in una rimonta di coraggio e tenacia, la quarta vittoria in stagione, vincendo ad Oberhof l'inseguimento. Come e solo Lisa Vittozzi en rose, un biathleta azzurro riesce così a tradurre il successo di una sprint nella prova ad inseguimento. Adesso Il 25enne trentino, astro nascente del biathlon, è in fuga anche nel ranking overall, con 611 punti su Johan Olav Botn (560), ieri assente, e su Eric Perrot (529) e si gode il pettorale di leader, 34 anni dopo l'epopea di Andreas Zingerle. "Oberhof è l'università del biathlon e oggi a questo esame in tanti hanno fallito: pure io ho fatto 6 errori. Forse non meritavo di vincere e sicuramente misurarsi direttamente con Botn darà più valore ad ogni impresa". Che fair play.

Per il nuovo che avanza con carabina e sci c'è, invece, una vecchia conoscenza sul gradino più alto del podio del Psg di Snowboard: Roland Fischnaller, a 45 anni, si è lasciato dietro tutti (24ª vittoria). Bene in Svizzera anche Elisa Caffont, seconda alle spalle di Ramona Hofmeister. Terzo posto per Verena Hofer nello slittino a Winterberger per un sabato di sorrisi azzurri su ghiaccio e neve. Giù dal podio resta solo lo sci alpino, avvolto da nebbia e neve: Lindsey Vonn vince la discesa sprint di Altenmarcht Zauchensee su Lie e Wiles, Pirovano ancora quarta (Goggia 17ª).

Marco Odermatt si prende il gigante di Adelboden per la quinta volta, su Lukas Pinheiro Braathen e Leo Augenot. Alex Vinatzer spreca la settima piazza parziale, uscendo alla terza porta della ripresa. Oggi slalom uomini e superG donne. Diretta Rai 2 ed Eurosport dalle 10.30.