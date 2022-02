Vlahovic non basta alla Juventus: finisce 1-1 contro il Villarreal

La Juventus di Massimiliano Allegri non riesce ad andare oltre l'1-1 in casa del Villarreal di Unai Emery. Al vantaggio lampo siglato da Dusan Vlahovic dopo soli 33 secondi, su assist di Danilo, ha infatti risposto Parejo al 66' lasciando così in bilico la qualificazione nella sfida di ritorno in programma il prossimo 16 marzo allo Stadium. Esordio con gol in Champions League per il 22enne serbo che ha dimostrato fin da subito di sentirsi a suo agio con una competizione di questo calibro.

La sfida contro i campioni in carica dell'Europa League è stata come previsto dura con i bianconeri che hanno provato a tratti a fare la partita, soprattutto nella prima frazione, con il Sottomarino Giallo che non si è fatto però mai mettere sotto realmene dalla Vecchia Signra. Il risultato finale di 1-1 rispecchia in pieno quanto fatto vedere dalla due squadre nell'arco dei 90 minuti di gioco con la Juventus che può assolutamente recriminare, contro se stessa, per non essere riuscita a tramortire l'avversario segnando il gol del 2-0.

Primo tempo sostanzialmente ad appannaggio dei bianconeri, ripresa in favore degli spagnoli. La prestazione offerta dai ragazzi da Allegri è stata comunque discreta nonostante non sia arrivata la vittoria anche se al ritorno servirà qualcosa di più per qualificarsi. I bianconeri sono dunque ampiamente in corsa per poter staccare il pass per approdare tra le prime otto squadre della Champions League anche se al ritorno dovrà tenere alta l'attenzione cercando di non sottovalutare un avversario che ha dimostrato in questi anni di potersela giocare e battere chiunque.

Nell'altro match di serata, invece, vittoria per 2-0 del Chelsea campione d'Europa in carica contro l'ostico Lille campione di Francia. I Blues, senza Romelu Lukaku lascaito in panchina per tutti e 90 i minuti e in rotta di collisione con il suo allenatore dopo la brutta prestazione offerta in campionato nel fine settimana appena passato, hanno ottenuto un success prezioso grazie alle reti dei giovanissimi Havertz e Pulisic.

Il tabellino

Villarreal:Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A.Moreno; Lo Celso, Danjuma

Juventus: Szczesny; De Sciglio (87' Pellegrini), Danilo, de Ligt, Alex Sandro (46' Bonucci); McKennie (81' Zakaria), Locatelli (71' Arthur), Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Reti: 1' Vlahovic (J), 66' Parejo (V)