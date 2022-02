"Vlahovic segnalato alla magistratura". Cosa è successo

Dusan Vlahovic è stato segnalato dall'autorità sanitaria alla magistratura per la presunta violazione dell'isolamento Covid-19 nel giorno del suo arrivo a Torino per sottoporsi alle visite mediche e per firmare un ricco contratto con la Juventus. "Il dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, in virtù delle normative sulla violazione del domicilio in caso di positività e sugli spostamenti non autorizzati, ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria che farà gli accertamenti opportuni" , le parole dell'assessore alla sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale.

La ricostruzione

Il 22enne serbo era stato trovato positivo al coronavirus pochi giorni prima delle visite mediche con la Juventus quando era ancora di fatto un giocatore della Fiorentina. Vlahovic vaccinato con tre dosi era completamente asintomatico anche se non è mai stato chiaro se avesse osservato e terminato il periodo di isolamento quando si è poi recato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito per legarsi al club bianconero.

Bazzini ha però voluto spiegare che "la vicenda non è seguita direttamente dalla Regione ma dalla Asl Toscana Centro che, avendo appreso dai media la notizia della presenza di Vlahovic a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere in isolamento, ha effettuato delle verifiche per comprendere se fossero arrivate delle istanze per richiedere il trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento.Tali verifiche hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate all'Asl istanze di questa natura".

Vlahovic è già diventato un nuovo idolo per i tifosi della Juventus visto che alla prima giornata, contro il Verona, è riuscito già a segnare regalando il successo alla sua squadra. Questa intricata vicenda, però, rischia un po' di intaccare la serenità del giocatore che però ha dimostrato di avere le spalle larghe anche per chiarire e chi di dovere questa spinosa situazione.