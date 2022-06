"Volete dare la colpa a me...". Donnarumma litiga con la giornalista Rai

L'Italia di Roberto Mancini è stata travolta, umiliata dalla Germania di Flick che ha imposto un pesantissimo 5-2 agli azzurri nel quarto match del girone di Uefa Natons League. I padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo contro un'Italia irriconoscibile se si considerano le prime tre partite ben giocate contro Inghilterra, Ungheria e proprio contro i tedeschi. Kimmich, Gundogan, Mueller e la doppietta di Timo Werner hanno reso amarissimo il passivo degli azzurri che sono però ancora in corsa per poter vincere il girone ma se ne riparlerà a settembre.

Nervi tesi

Al termine del match giocato a Moenchengladbach, il capitano dell'Italia Gigio Donnarumma si è recato davanti ai microfoni della Rai mettendoci la faccia nonostante la brutta sconfitta: "Analizzeremo tutto, ci vedremo faccia a faccia e capiremo cosa sia successo. Questa sera è andato tutto male, mi spiace soprattutto per i tifosi che non si meritano partite del genere. Ne faccio un discorso di squadra, abbiamo commesso diversi errori, così non va bene". E ancora: "Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Stasera non ci sono scuse" .

Il quinto gol dei tedeschi, siglato da Timo Werner, è arrivato su una leggerezza, l'ennesima, di Donnarumma che incalzato dalla collega Tiziana Alla ha perso la pazienza: "Non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza...", la provocazione legittima al vetriolo con tanto di risposta seccata da parte dell'ex portiere del Milan: "Vuoi dare la colpa a me? "Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo. Va be’ dai… se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamole. Io la metto sul discorso di squadra, abbiamo sbagliato tutti e non c’è nessun colpevole. Non c’è nessun colpevole, poi sono il capitano e se volete fare polemiche mi prendo la colpa”.