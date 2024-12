Trento battuta: brasiliani mondiali

Ascolta ora 00:00 00:00

Mondiale amaro per l'Itas Trentino Volley, che nel pomeriggio di Uberlandia vede svanire il sogno di tornare sul tetto del mondo della pallavolo maschile a sei anni di distanza dall'ultima volta. I campioni d'Europa si piegano ai brasiliani del Sada Cruzeiro, campioni del Sudamerica e successori di Perugia nell'albo d'oro del Mondiale per Club. Di fronte allo scatenato pubblico verdeoro, che ha fatto la sua parte per spingere i padroni di casa verso il 3-1 finale (25-22, 20-25, 25-16, 25-22), Trentino non rispetta i favori del pronostico meritati dopo aver dominato la semifinale tutta italiana con Civitanova.

I dolomitici vengono così raggiunti a quota cinque successi nell'albo d'oro della competizione proprio dal Cruzeiro, che dopo la vittoria nella prima fase contro una Trento già sicura del primo posto nel girone ha concesso il bis quando contava di più. All'Arena Sabiazinho sono tanti, troppi, gli errori della squadra di coach Fabio Soli, incapace di portare dalla propria parte l'inerzia della partita anche nei momenti in cui sembrava poter imporre la sua maggiore caratura, almeno sulla carta. Tradita da Rychlicki, irriconoscibile al punto da essere a lungo sostituito da Garcia, Trentino ha vanificato la vena al servizio di Michieletto, che nel primo e terzo parziale aveva riportato a contatto i suoi dopo un pessimo avvio.

Il Sada Cruzeiro non si è scomposto, prendendosi i punti dell'1-0 e del 2-1 con due finali micidiali.

Solo nel secondo parziale si è vista una Trentino finalmente continua ai suoi livelli, mentre nel quarto set i dolomitici sono apparsi ormai rassegnati alla sconfitta. Toccherà alle ragazze, allora, provare a far sventolare il tricolore: da martedì Conegliano e Milano saranno di scena in Cina, con l'obiettivo di conquistare il trono della pallavolo mondiale femminile.