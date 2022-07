L'allenamento di Conte è "brutale": cos'è successo ai calciatori

Alcuni quotidiani inglesi l'hanno definita "brutale": sta facendo scalpore una sessione d'allenamento che mister Antonio Conte ha fatto svolgere ai suoi calciatori del Tottenham, in terra coreana, dove si trovano in ritiro per preparare la prossima stagione in Premier League. Secondo gli osservatori, i giocatori avrebbero compiuto "42 ripetute" con 30 gradi di temperature: la stella degli Spurs, Harry Kane, si è accasciato sul terreno di gioco vomitando mentre l'altro asso degli inglesi, Son, sarebbe quasi svenuto rimanendo a terra per diversi minuti.

Chi è "The Marine"

In realtà, se è vero che Conte stabilisce con il suo staff le varie sedute di allenamento, è il preparatore atletico degli Spurs, Gian Piero Ventrone, a essere soprannominato "The Marine" perché conosciuto per le richieste feroci ai suoi giocatori: è quanto ha twittato un canale indipendente della società di calcio. Alla fine della sessione, Son ha ammesso che i giocatori riuscivano a malapena a parlarsi dopo la sessione durata oltre due ore nel caldo e nell'umidità della Corea del Sud di fronte a seimila spettatori. " Non sono sicuro di quanti chilometri ho percorso durante la sessione di allenamento, ma so che c'è un obiettivo prefissato che lo staff tecnico vuole che copriamo in allenamento. L'allenamento è molto importante in vista di una lunga stagione ", ha dichiarato alla stampa straniera.

Chi l'ha "scampata"

Per problemi muscolari, hanno abbandonato l'allenamento Dejan Kulusevski, ex juventino, e Ivan Perisic, ex giocatore dell'Inter, ancora non al top della forma per l'infortunio subìto alla fine della scorsa stagione in Italia. I due sono rientrati prima degli altri negli spogliatoi non assistendo a quello che sarebbe accaduto ai propri compagni. Gli Spurs inizieranno le partite amichevoli da domani e debutteranno con una formazione della K-League, mentre sabato prossimo ci sarà la prima gara contro una squadra europea, il Siviglia. A seguire ci saranno i Rangers e la Roma di Mourinho.

Come va il mercato