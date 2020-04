Wanda Nara fa infuriare il Psg. Icardi torna in Italia: è sfida Juventus-Milan?

Il futuro di Mauro Icardi è incerto e secondo quanto riporta il The Sun sempre più lontano da Parigi. Dopo i tanti proclami dei mesi scorsi, da parte dell'ex capitano dell'Inter sul Psg e sulla sua voglia di essere riscattato, pare invece che la volontà di Maurito e del suo entourage sia quello di far ritorno in Italia. Secondo quanto riporta il tabloid inglese, infatti, Wanda Nara avrebbe già comunicato ai dirigenti della squadra parigina che Icardi desidererebbe tornare in Italia al termine della stagione.

Questa cosa avrebbe fatto infuriare la dirigenza parigina, Leonardo in testa che aveva puntato molto sull'ex capitano dell'Inter sul finire della scorsa sessione di calciomercato. Recentemente ha anche preso parola l'avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld che ha fatto intendere come il futuro di Icardi al Psg abbia le settimane contate: “Mauro ha il contratto in scadenza con il Psg e anche il contratto di affitto dell’appartamento in cui alloggiavano Wanda e i ragazzi stava scadendo. Il governo francese ti chiede, quando non hai più obblighi lavorativi che giustifichino il soggiorno, di tornare a casa tua e Wanda l’ha fatto". Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, l'entourage del 27enne di Rosario avrebbe smentito questa cosa.

La situazione

Prima di volare a Parigi l'Inter ha fatto sottoscrivere ad Icardi il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2022 proprio per cautelarsi nel caso in cui, per diverse ragioni, il riscatto da 70 milioni di euro da parte del Psg non si fosse concretizzato. Il rapporto tra l'ex capitano nerazzurro e gran parte della tifoseria è deteriorato con il club che ha già deciso nei mesi scorsi come l'argentino non faccia ormai più parte del progetto tecnico di Antonio Conte e della società.

Icardi fa gola a diversi club italiani e stranieri e non è un mistero come la Juventus lo segua ormai da tempo con Fabio Paratici pronto a sferrare l'assalto decisivo qualora se ne presentasse l'occasione. Il Napoli per bocca del ds Giuntoli se n'è tirato fuori, mentre sull'altra sponda del naviglio c'è il Milan che si prenderebbe di buon grado un attaccante capace di segnare 124 reti in Serie A tra Sampdoria ed Inter. La suggestione rossonera sarebbe quella dell'accoppiata Icardi-Spalletti ma ad oggi tutto questa pare più un'utopia che la realtà. All'estero Icardi piace al Chelsea e all'Atletico Madrid ma il suo futuro pare possa essere in Italia a meno che il Psg con un colpo di coda decida di riscattarlo convicendolo a restare all'ombra della Tour Eiffel.

