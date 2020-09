I vergognosi insulti su Zaniolo. Cos'è successo dopo l'infortunio

Nicolò Zaniolo ha subito un altro grave infortunio a distanza di otto mesi dal primo che l'aveva di fatto gettato nello sconforto più assoluto. Il talento 21enne della Roma dopo essersi rotto il legamento del ginocchio destro nel mese di gennaio contro la Juventus, si è questa volta rotto il legamento del ginocchio sinistro con la maglia della nazionale nella partita di Uefa Nations League contro l'Olanda.

Social scatenati

Molti utenti si sono riversati sui social network, Instagram e Twitter, per far sentire la loro solidarietà allo sfortunato talento della Roma. In tanti se la sono presa con l'Uefa: "Partite inutili in una stagione anomala, complimenti" e tanti altri ancora dello stesso stampo contro il professor Mariani, che ha operato la prima volta Zaniolo all'altro ginocchio, ma anche contro la Roma colpevole secondo alcuni utenti di aver forzato i tempi di recupero del ragazzo che ora dovrà pagare dazio per altri sei mesi almeno avendo compromesso quasi totalmente anche questa stagione.

Qualche utente, però, si è dimostrato poco intelligente con alcuni commenti davvero di cattivo gusto circa l'infortunio di Zaniolo che a soli 20 anni ha dovuto subire due rotture dei legamenti crociati. "Godo", "Salta con noi", "Ci sono cascato di nuovo...", sono solo alcuni dei beceri commenti a corredo dell'infortunio del talento della Roma e del calcio italiano.

In tanti, però, hanno preso le distanze da queste persone che hanno preso di mira, ancora una volta, lo sfortunato calciatore di Massa Carrara: Capiti distrattamente su Instagram nella pagina della Roma e nel post sulle condizioni di Zaniolo (crociato rotto) leggi: GODOOOOOO. Ma di cos’altro dobbiamo parlare. Cattiveria, odio, disumanità e poi ci stupiamo", e ancora: "​Non vi vergognate a godere dell'infortunio di un giovane ragazzo?", e tanti altri di questo stampo.

Il post di Zaniolo

La Roma ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza a Zaniolo con un bel post di pronta guarigione con l'ex canterano dell'Inter che ha postato una foto su Instagram per ringraziare tutti dell'affetto e per confermare che tornerà presto in campo e più forte di prima: "Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto...tornerò presto!".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?