Il dramma (sportivo) di Zaniolo: perché resterà fuori a lungo

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei calciatori più sfortunati in questo 2020. Il 21enne di Massa, infatti, dopo essersi rotto il legamento crociato nel mese di gennaio contro la Juventus ha replicato ieri sera con la maglia della nazionale contro l'Olanda in Uefa Nations League. Dopo uno scontro di gioco con van de Beck, il talento della Roma ha urlato con Roberto Mancini che è stato costretto al cambio. Accompagnato questa mattina a Villa Stuart dalla fidanzata, claudicante ma senza stampelle, l'ex canterano dell'Inter era triste e scuro in volta forse perché già sapeva a quale responso sarebbe andato incontro.

Rottura del crociato

Zaniolo ha subito un'altra rottura del legamento crociato come 8 mesi fa e domani sarà già operato per poi iniziare il lungo processo di riabilitazione. Ecco il comunicato ufficiale della Roma: "Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico".

pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Il professor Mariani, che l'aveva già operato a gennaio, è stato impietoso purtroppo nella sua diagnosi e ora Zaniolo dovrà rimboccarsi le maniche per tornare più forte di prima. Ieri sera si era parlato di una forte distorsione al ginocchio ma purtroppo l'articolazione del giocatore della Roma ha subito un altro brutto infortunio e ora servirà pazienza e tanta riabilitazione per tentare di tornare al più presto possibile a disposizione del club giallorosso e della nazionale anche se la stagione 2020-2021 è di fatto compromessa. Ci sarà sicuramente la possibilità di poterlo vedere ad Euro 2021 ma questo per ora non è il primo pensiero dello sfortunato talento giallorosso.

