Zaniolo va al Galatasaray. Exit strategy già pronta

È sbarcato ieri sera in una Turchia sconvolta dal terremoto Nicolò Zaniolo, costato 20 milioni (bonus inclusi) al Galatasaray e diventato così l'acquisto più costoso della storia del calcio turco. Un'operazione che permetterà alla Roma - in caso di futura cessione - di incamerare altri denari pari al 10% dell'eventuale vendita che effettuerà il Gala. Sorride anche l'Inter che riceverà 2,4 milioni in quanto detentrice del 15% del cartellino. Il Golden Boy giallorosso ha firmato invece un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni a stagione, ma il suo destino non sarà in Turchia. Perlomeno non a lunga scadenza, visto che difficilmente arriverà alla scadenza naturale del contratto. In tal senso è stato tutt'altro che casuale l'inserimento da parte dei suoi agenti Marco Busiello e Claudio Vigorelli di una clausola rescissoria multiforme e così strutturata: chi vorrà Zaniolo dovrà pagare 35 milioni nell'estate 2023, 30 milioni nel gennaio 2024, 28 nell'estate 2024, 25 nel gennaio 2025 e 23 a partire dall'estate 2025. Insomma, un listino prezzi che permetterebbe alla società turca di guadagnarci rispetto all'investimento iniziale, garantendo anche al classe 1999 una exit strategy per tornare in Italia o volare in Premier League. Decisivi nella scelta di sposare il Gala sono stati i colloqui con l'allenatore Okan Buruk, Mauro Icardi e Dries Mertens, i quali sono riusciti a toccare le corde giuste facendo leva sulla voglia di tornare protagonista del talento italiano, che vuole riconquistare anche la Nazionale. La maglia azzurra resta un chiodo fisso nella testa di Zaniolo, con lo stesso ct Mancini che non ha mai nascosto la stima verso il calciatore spezzino.