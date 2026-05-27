Via alla stagione delle corse. Ma ci sono anche gli eventi

Via alla stagione dei grandi eventi della stagione ippica all'Ippodromo Snai San Siro.

L'Ippodromo Snai San Siro è sempre più riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di eventi di richiamo internazionale e a svariate occasioni aperte al pubblico. L'ippodromo sta diventando sempre più uno spazio aperto, capace di unire sport, intrattenimento, musica e cultura. Il 2 giugno si terrà il Derby Italiano e il 21 le Oaks d'Italia, due tra le corse più prestigiose del panorama nazionale e internazionale. Durante queste giornate il pubblico potrà vivere un'esperienza pensata non soltanto per gli appassionati di ippica, ma anche per famiglie, giovani e cittadini, grazie a un programma ricco di attività con animazione per i più piccoli, musica, intrattenimento e percorsi culturali a cielo aperto. Remo Chiodi, direttore generale per l'Ippica del Masaf, ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori: "L'assegnazione del Derby Italiano a Milano e l'appuntamento annuale con le Oaks d'Italia sono un'opportunità per tutto il movimento ippico nazionale che valorizzano un impianto oggi in grado di garantire standard organizzativi, tecnici e infrastrutturali di altissimo livello anche in chiave internazionale".

Marco Chantre Bompiani, senior director Snai ha sottolineato che l'Ippodromo rappresenta oggi "un'eccellenza dal punto di vista ippico". E: "Vogliamo che l'Ippodromo diventi una location dove poter venire tutti i weekend per trascorrere una giornata di sport e intrattenimento, non un luogo da vivere solo durante i grandi eventi". "Qui si viene per le corse, ma anche per stare insieme, fare sport, ascoltare musica, vivere esperienze in uno dei polmoni verdi più belli di Milano".

Il manager ha ricordato i risultati dei primi mesi del 2026 grazie alla partecipazione dell'Ippodromo a importanti iniziative culturali come le Giornate FAI, MuseoCity e Piano City, che hanno portato migliaia di visitatori, confermando il crescente interesse dei cittadini nel riscoprire un patrimonio di oltre un secolo di storia.