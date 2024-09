Le stelle di oggi nei panni di quelle di ieri

Ascolta ora 00:00 00:00

È suggestiva l'idea che hanno avuto Lucia Borgonzoni e Chiara Sbarigia, rispettivamente Sottosegretario alla Cultura e Presidente di Cinecittà, curatrici della mostra Dive & Madrine nella hall dell'Hotel Excelsior in occasione della 81a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Otto attrici di oggi, che sono state le madrine delle passate edizioni del festival, reinterpretano altrettante dive del passato negli scatti del fotografo Uli Weber realizzati a Cinecittà che organizza la mostra con il Ministero della Cultura. Ecco dunque il fil rouge fotografico che accomuna Silvana Mangano impersonificata da Kasia Smutniak. E poi Sophia Loren, evocata da Caterina Murino, fino a Sonia Bergamasco nelle vesti di Alida Valli. Ma anche Stefania Sandrelli rappresentata da Rocío Muñoz Morales e Claudia Cardinale interpretata da Serena Rossi. Il fascino di Virna Lisi che si ritrova in Vittoria Puccini, come l'incanto di Mariangela Melato che brilla negli occhi di Anna Foglietta. Finendo con lo charme di Monica Vitti, tradotto in posa da Sveva Alviti, attuale madrina che chiuderà la Mostra sabato 7 settembre.

«Il cinema incontra la fotografia, un connubio ha detto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni che segna un ponte tra passato e presente con il talento a fare da filo conduttore». Mentre Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà, spiega che «tutte le mostre che ho curato hanno come fulcro l'Archivio Luce. Assegnargli un ruolo centrale significa metterlo in rapporto con la contemporaneità e i suoi talenti.

Solo così si esprime pienamente il valore testimoniale dell'archivio come luogo della riflessione e della riscoperta».

Il progetto è completato da un catalogo, edito da Electa, MiC e Archivio Luce Cinecittà, con gli scatti di Uli Weber e le immagini di prestigiosi archivi, dal Luce a Magnum, a Reporters & Associati e Getty Images.