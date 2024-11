L’oroscopo del 2 novembre 2024 di Branko

ARIETE Quante novità nel cielo e quante novità nella vostra vita! Un giorno ricorderete questo novembre come il mese di tante svolte e tanti cambiamenti voluti da voi stessi ma anche provocati dal destino. La stagione dello Scorpione è arrivata al culmine con l'evento Luna nuova, perfetta anche e soprattutto nei prossimi giorni quando avrete pure Mercurio e poi Marte in due segni di fuoco. Questo è il periodo delle realizzazioni e dell'amore. Contatti lontani sono ottimi.

TORO Luna nuova mette in vista tutti i rapporti stretti, possibili momenti di agitazione nel matrimonio e in famiglia, nelle collaborazioni. Considerando però che già in serata Mercurio entra in Sagittario, seguito dalla Luna, possiamo dire che non ci saranno crisi serie. Vi invitiamo però a stare attenti ai vostri famosi raffreddori, alla circolazione, perché il giorno 4 inizia un problematico Marte in Leone. Quante battaglie di amore e di sesso sono davanti a voi, sorridete!

GEMELLI Questa sera inizia una guerra simpatica tra il vostro Giove e ancora più vostro, Mercurio, che entra in Sagittario fino alla Befana dell'anno prossimo. Non c'è bisogno di iniziare contestazioni oggi, Luna nuova nello Scorpione non deve essere sprecata nel lavoro perché vi può dare il guizzo giusto per mettere in piedi qualcosa che resterà nel lavoro e in affari. Amore: Tu, o Giove, ti facesti anche cigno, per amore di Leda! O amore onnipotente! Più attenzioni verso l’altro.

CANCRO Saprete farvi valere in modo positivo e saprete tener duro. Non c'è bisogno di andare per vie traverse nelle questioni di affari o in altri rapporti, anche con i parenti, affrontate gli argomenti direttamente e apertamente, vi guadagnerete il rispetto degli altri. Troppo spesso voi del Cancro chinate la vostra bella testa a forma di Luna piena… No, guardate il mondo con i vostri occhi chiari oppure scuri, raccontano tutta la vostra storia e la fatica che talvolta richiede anche l’amore.

LEONE Siamo in attesa di Marte che arriverà nel vostro segno lunedì, salutato dalla Luna e Mercurio che saranno in Sagittario: la festa sarà qui! Ricordo che avete anche Venere nel punto più alto del vostro cielo, quello che l'astrologia definisce la quinta casa zodiacale associata alla fortuna, amore, amicizie, sport, divertimento. Accettate di buon grado qualche malumore odierno provocato dalla Luna nuova e anche qualche noia nella salute. Le ossa sembrano un po' deboli.

VERGINE Questa per voi importante Luna nuova-Scorpione è nata proprio nei giorni festivi, non sappiamo se avete potuto tutti realizzare quello che anche Mercurio assicurava. In serata inizia un cambiamento: Mercurio va in Sagittario, dove transita ancora Venere, poi ci sarà anche la Luna in quello che è il segno maggiormente collegato alla vostra vita in famiglia. Occupatevi delle donne: moglie, madre, figlia. Un successo professionale inaspettato aprirà il mese di novembre. Farmaci.

BILANCIA Avrete la pazienza di restare un po' fermi fisicamente fino a lunedì? Finirà la lotta con Marte, che dal Cancro passerà in Leone, transito incredibilmente positivo per voi. Miglioramenti e cambiamenti sono annunciati già questa sera da Mercurio che raggiunge Venere in Sagittario, dove resterà fino a gennaio 2025. Sotto il profilo finanziario la vostra riuscita è scontata, non si escludono però contestazioni legali. Ma quello che commuove è l'amore, come nuovo. Fortuna.

SCORPIONE Davanti a voi nuovi giorni, nuove notti, nuova vita. Questo è il messaggio della vostra personale Luna nuova del 2024, chiude un capitolo aperto il 13 settembre 2023, e apre un nuovo anno lunare. Il grande Saturno continuerà con la sua azione positiva per lavoro e affari, ma sono le nuove persone in arrivo a portare freschezza nella vostra vita, a risvegliare l'ambizione e il gusto dell'avventura, farete grandi cose la prossima primavera. Tra la gente si nasconde il vostro prossimo amore.

SAGITTARIO Inizia anche per voi la stagione più importante dell'anno, che sarà arricchita ogni giorno di nuove esperienze e occasioni di svolta,impensabili solo un mese fa. Non è una strada senza difficoltà (e quando mai!), ma quando voi puntate sull'obiettivo giusto arrivate a vette altissime. Non importa come e quando ci arriverete, ma intanto fate un pieno d'amore. Venere nel segno accoglie questa sera Mercurio e poi la Luna, lunedì ci sarà Marte in Leone. Autorizzati a sognare il grande amore.

CAPRICORNO Marte non indica solo guerra professionale, diventa anche fonte di passioni amorose, conquista. Dopo avervi abbastanza disturbato dal Cancro, lunedì passa in Leone che è un vostro caro amico zodiacale e in quel momento la musica cambia! Domenica è ancora sotto la protezione della Luna nuova che si unisce alla forza del Sole nello Scorpione - sotto il profilo finanziario la riuscita è scontata. In serata Mercurio inizia un transito in Sagittario, da dove vi chiamerà spesso a stare attenti alle persone che agiscono contro. Dovete smascherarle.

ACQUARIO Non solo voi, tutti i segni sono sottoposti ai cambiamenti del quadro astrale, che saranno peraltro una costante nei prossimi anni. Voi siete in grado di cavarvela molto bene nel lavoro e in affari, questa sera Mercurio entra in Sagittario, posizione luminosa per voi perché vi aprirà le porte di ambienti che mai avreste pensato di frequentare. Sempre presente la fortuna di Giove, Venere gentile. Luna ancora pesante, i vostri nervi già sentono l'opposizione di Marte.

PESCI Una nuova emozione.