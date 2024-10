L'oroscopo del 15 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Dallo Scorpione, Mercurio cerca di sollecitare la vostra intelligenza e il senso per gli affari, porta buone idee ma la situazione non è ancora matura per importanti transazioni. L'attività è certamente in ripresa, potete contare sulle facilitazioni nelle questioni scritte e legali, sulla fermezza di propositi, ottime idee, affari in crescita in posti lontani. Emozioni in famiglia, grande desiderio di amore, figli.

TORO Venere in Scorpione, di solito interessa gli organi genitali femminili, vescica e intestino sono disturbati da Mercurio, che provoca anche problemi respiratori. Non è detto che i problemi si presentino, bisogna però stare attenti. Diverso invece l'effetto provocatorio sulle collaborazioni e il matrimonio, ma voi saprete rispondere. Dotati di una sensibilità eccezionale, capirete subito se ci sono strane manovre nel lavoro. Allontanatevi, per non lottare contro i mulini a vento.

GEMELLI Saturno è un giudice severo, rigido moralista, cercate quindi di non strafare, esiste il rischio di creare incomprensioni con gli altri. Sarebbe un peccato perché avete un Mercurio ottimo per l'attività e gli affari, i viaggi. Luna agita l'ambiente professionale, se volete andare avanti nonostante questo disturbo, dovete essere più profondi: dovete frugare, sondare, sfruttare. Che sono poi tutte capacità del vostro segno. Calma richiesta in famiglia, vi stanca molto. Aria!

CANCRO Risentite delle difficoltà incontrate durante le recenti fasi lunari, mancano ancora due Lune prima di arrivare allo Scorpione, ma oggi splende in Pesci, che è il punto più sorprendente per gli incontri, nuove conoscenze, innamoramenti. Le stelle mettono il destino nelle vostre mani da pianista, dovete solo trovare lo spartito giusto - questo ve lo scrive un generoso Mercurio, con Venere. In amore siete possessivi e gelosi, vi piace provocare tormenti ed essere tormentati.

LEONE La prudenza, la diffidenza, il sospetto… Insomma anche noi siamo d'accordo di fare le cose con circospezione, ma senza esagerare. Rischiate di perdere la spontaneità, che è il vostro marchio DOC e che vi fa vincere, alla fine. Fate finta di non sentire le critiche, forse anche questa è una tattica per vincere, nonostante Mercurio negativo. Famiglia impegnativa. In amore, vi manca il grande caldo della scorsa estate… Aspettate domani, Luna piena vi sorprenderà. Dieta sana.

VERGINE Dove possono perdere gli altri, voi guadagnerete. Forse non proprio oggi con quella Luna dissonante in Pesci, che crea disordine tra le pareti domestiche, ma non può vincere gli influssi positivi di Mercurio verso gli affari. Una nuova società è questione di giorni. Nei rapporti con le autorità è meglio tacere che dire troppo. Venere sensuale e Marte grintoso, transiti che sono un inno alla passione! La vicinanza della Luna con Nettuno impone cautela nella salute, controllo.

BILANCIA Dopo l'ultima fase lunare in Capricorno, vi sentite spremuti come un limone. Di Amalfi, ovviamente, quindi profumate ancora e sempre di buoni affari. La vostra Venere e Mercurio proteggono il patrimonio finanziario, ereditario, beni immobili, negozi di bellezza, ristoranti. Forse gli incassi non sono quelli di una volta ma avete comunque più degli altri, oggi è previsto un aumento. Aumenta il desiderio in amore, Giove è un ottimo agente per le donne che cercano un amante.

SCORPIONE Nel giardino dell'amore. I tre corpi celesti che maggiormente influenzano la vita sentimentale, il trasporto verso l'altro sesso, sono in posizione splendida. Venere ancora nel segno, adesso anche Mercurio, Marte semplicemente divino, Luna e altri astri del cielo compiono l'opera. Siete un quadro dipinto da Goya, non sappiamo dire chi è quella Maja desnuda o a chi appartiene, ma tutto parla di una grande passione. Nuovi incarichi prestigiosi. Fortuna in viaggio.

SAGITTARIO Qualche abitudine da cambiare, una nuova flessibilità è richiesta nel lavoro e nelle collaborazioni, siete rimasti leggermente indietro rispetto al corso delle stelle. Una fiammata di ottimismo arriva da Marte, non esagerate però, Luna è pure oggi ambigua, agisce anche sulla salute, gambe e stomaco. Pericolosa tendenza alla dispersione e alla instabilità, conviene rimandare tutto a domani, quando sarete illuminati da una spettacolare Luna piena in Ariete.

CAPRICORNO Splendida capacità di adattamento, magnifica fusione di istinto e cerebralità. Vincenti nelle questioni di lavoro, professione, affari. Un contratto da siglare subito perché la Luna in Pesci è indicata per le questioni scritte e per sistemare le cose con le persone vicine, parenti. L'aspetto che nasce con il vostro Plutone è fortunato, potreste iniziare adesso a costruire un nuovo successo. Non senza lotte ambientali, dovete restare in buona forma. Amore magico, incontri.

ACQUARIO La voglia di cambiamenti radicali è tanta, sostenuta dal rivoluzionario aspetto Urano-Sole, ma c'è qualcosa che vi potrebbe tirare indietro, forse una situazione familiare, forse un compagno di vita. Luna si rivolge verso l'ambiente professionale, luogo dove avete i vostri affari, chiede azioni misurate. Orientamenti che possono cambiare indirizzo e apportare utili variazioni anche in famiglia. Nervi saldi con i “capi”. In famiglia, più cordialità e più dolcezza. Un regalo.

PESCI Comunicazione importante. Saturno nel segno è in aspetto con Mercurio in Scorpione: il primo rappresenta la realtà materiale, il secondo il pensiero - questo è il periodo giusto per trovare la stabilità. Anche nella vita affettiva.

Sì a progetti per una nuova casa, un nuovo commercio, una nuova azienda, un nuovo indirizzo di studio. Venere assicura dolcezze o felici riconciliazioni, ma è esperta soprattutto nel combinare incontri e innamoramenti a prima vista.