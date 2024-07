L'oroscopo del 17 luglio 2024 di Branko

ARIETE Se non avete nessun legame amoroso, le stelle di questa veramente luminosa estate, ve lo portano. Nel caso non dovesse accadere sotto questa Luna in Sagittario oggi e domani, avrete altre possibilità nel mese del Leone. Venere è un’energia inesauribile, realizzerete anche i vostri sogni di gloria. Colpo ben riuscito nel lavoro, affari. Avete la forza di combattere anche eventuali influssi negativi provenienti dalle vicinanze.

TORO Le prime ore risentono ancora della Luna scorpionica, ma poi la tensione si attenua quando passa in Sagittario: una spinta di ottimismo anche per voi. Luna, nel significato di “sogno”, assicura che i sogni fatti nella notte, sono premonitori. Col passare delle ore aumenta l’energia fisica e lo spirito vola liberamente, con qualche parola di troppo però, in amore, famiglia. Reagite piuttosto nel lavoro, dite quello che va detto anche ai superiori.

GEMELLI Quasi tre giorni di Luna opposta in Sagittario, settore delle collaborazioni, ma incide anche sulla salute, cautela. Tensioni con il coniuge, con una figlia, con una collaboratrice. Questa è una Luna armata, perché Sagittario è l’unico segno armato, vi lancia una sfida nel lavoro e in affari: fare tutto e bene, senza trascendere. Marte vi concede l’armentario necessario per vincere chi pensa di sfuggirvi. Nessuno è mai riuscito a scappare da un Gemelli innamorato.

CANCRO Buoni riscontri finanziari, giorno pieno d’amore, Luna diventa professionale e anche medica, se avete bisogno di un controllo, propizia occasioni di lavoro e di guadagno che non si ripetono. Fase indicata per impostare nuove collaborazioni professionali e affaristiche, rimuovere vendite e acquisti immobiliari. Attenti a non farvi trascinare in giochi d’azzardo, siete già molto fortunati: avete accanto un grande amore.

LEONE Ci vuole qualche ora per riprendersi dalla Luna negativa, in tarda mattinata sarete già in uno stato d’animo diverso, fiducioso, allegro, ottimista come la Luna in Sagittario. Bellissima nel campo del vostro amore, per la prima volta in trigono a Venere e Mercurio nel vostro segno. L’incontro è quello che si dice questione di pelle, e la vostra pelle da Leone è molto sensibile agli odori, sport, profumi. È possibile provocare la svolta positiva che aspettate da tempo.

VERGINE Il vostro sensibile stomaco richiede un’alimentazione sana, il corpo ha bisogno di movimento, la mente deve essere occupata da pensieri piacevoli. Un periodo di relax è richiesto dalla non facile posizione della Luna al confronto con Saturno, aspetto che richiede presenza in famiglia. In primo piano i genitori, oppure un’importante figura maschile, come viene confermato anche da Giove. Rimandate discussioni finanziarie ma potete siglare urgenti documenti.

BILANCIA Come abbiamo anticipato, la conclusione di luglio sarà sorprendente e strepitosa per la vita sentimentale. Considerate questa Luna in Sagittario come una preparazione per le grandi emozioni che vi attendono. È importante recuperare le energie fisiche e riacquistare il vostro proverbiale fascino. Complimenti da Venere, bellissima per le promesse e dichiarazioni d’amore. Mercurio efficace per le questioni scritte, movimento finanziario.

SCORPIONE Farete un buon lavoro, avrete piena soddisfazione, ma non aspettatevi elogi, nemmeno dai familiari. Sappiate solo capire l’importanza, il prestigio, che potrà darvi in futuro una nuova collaborazione. Importanti avvenimenti e risvolti nelle associazioni sono previsti dal giorno 20. Il cuore, ritornato giovane e innamorato, vuole essere ascoltato. Amore, niente altro! È vicina Luna piena, cercate i semi della felce, nei boschi, portano fortuna…

SAGITTARIO È arrivata la Luna di luglio, balla da sola nel vostro cielo, rende questo giorno particolarmente luminoso e fortunato, sostenuta da altri corpi celesti che incidono sull’amore e sulle cose pratiche: Venere-Mercurio-Plutone. È una partenza. Verso dove? Ovunque voglia portarvi il cavallo che strepita in voi. Chiedete certezze, non accontentatevi di sole promesse. Giove spegne i fuochi piccoli, accende quelli grandi.

CAPRICORNO Un sogno inconfessato, ma vivissimo nel cuore. Con Sole ancora pochi giorni in opposizione, che riesce però a mettere in crisi le collaborazioni, non bisogna avere fretta e mai far vedere l’impazienza. Oggi l’unica fretta concessa è quella di raggiungere subito qualcuno da amare. È vicino un amore nuovo per le persone sole, che nascerà nei tre giorni di Luna piena nel vostro segno: 19, 20, 21. Intensificate le amicizie, incontri.

ACQUARIO Passato il disturbo della Luna scorpionica, sentirete spirare l’aria più leggera che arriva da un segno amico, Sagittario, decisamente positivo per tutte le vostre attività. Sotto il profilo economico-professionale, avete maggiori possibilità dal 20 luglio quando Marte esce dal Toro e inizia la congiunzione con Giove in Gemelli. Le amicizie, incontri sociali, viaggi, rendono l’atmosfera più divertente e anche passionale.

PESCI Situazione astrale ancora ottima per l’attività professionale e le iniziative finanziarie, ma è possibile che la Luna di passaggio in Sagittario porti agitazione e stanchezza.

Per gli investimenti sarà meglio attendere Luna in Capricorno venerdì 19. Cercate quindi di regalarvi relax in questi due giorni, per essere in forma anche per la Luna piena, straordinaria per l’amore, incontri professionali, nuove trattative commerciali e finanziarie.