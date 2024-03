L'oroscopo del 9 marzo 2024 di Branko

ARIETE Inizia il novilunio in Pesci che sarà completato domani mattina, fenomeno celeste che influenza il comportamento degli uomini, animali, natura in generale, mare in particolare. Per voi diventa importante perché si oppone al vostro settore della salute e del lavoro, ma il cambiamento che pretende oggi stesso sarà fonte di nuovi successi. Viaggi all’estero: vaccinazione consigliata. Stelle in risveglio per l’amore, amicizie, incontri lieti.

TORO Over 50? Una vita nuova. La Luna nuova nel mare dei Pesci, stimolata da tutti i pianeti, e il vostro Giove in primis apre la via alla primavera. Venere può sembrare ancora complicata, Marte anche oggi molto stressante, ma poi improvvisamente qualcosa cambia. Dovete trattare con nuove persone, valutare nuove possibilità farete le vostre scelte al momento giusto. Saranno scelte ispirate dalla fortuna ma guidate dalla saggezza di Saturno.

GEMELLI Viaggi da affrontare con prudenza, specialmente per sportivi, avvocati, medici. La previsione nasce considerando Luna nuova-Saturno e Nettuno in Pesci, influssi che si intrecciano con altre combinazioni impegnative. È innegabile che siete osservati nella professione, alcune collaborazioni vi impongono scelte non in sintonia con il vostro carattere, vanno interrotte. Pressione della Luna anche sulla famiglia, Venere però è così bella per l’amore!

CANCRO Bene! Nemmeno un pianeta negativo, siete pieni di idee, progetti, e sostenuti da questa Luna nuova congiunta a Saturno: quello che impostate oggi e domani nasce su fondamenta solide, a prova di qualsiasi tempesta futura; quindi Mercurio aspetta solo la vostra firma. Ispiratevi al vostro amore, fonte inesauribile di nuove idee. Si alle cure mediche.

LEONE Luna nuova congiunta a Mercurio e Saturno, riscatta la vostra immagine professionale pure in ambienti lontani e richiama anche la parte di fortuna che Giove attualmente non appoggia. Ma durante i vostri viaggi, che servono anche per liberare la testa e il corpo dallo stress, troverete anche occasioni liete. Siate rilassati nel matrimonio, lunedì potrete gustare la vostra prima vittoria.

VERGINE Osservate tutto, ascoltate tutti, ma non dovete parlare. Troppo severa Luna nuova in Pesci, settore delle collaborazioni e dei rapporti stretti, congiunta a Saturno, Nettuno e Mercurio. Parlando rischiate solo di aumentare le tensioni esistenti, non siete aiutati nemmeno dalle parole che sono da sempre la vostra prima arma di successo, quindi aspettate lunedì. Fred Bongusto cantava una volta: “Ci vediamo lunedì, quando torno dal week-end… “Una rotonda sul mare”.

BILANCIA Si vince o si perde, ma voi non vi potete accontentare di una vittoria a metà. Le stelle del week-end sono generose però ricordano che dalla prossima settimana sarete coinvolti in nuove battaglie professionali e affaristiche, con riflessi sui rapporti coniugali e familiari. Idi di marzo… ecco perché dovete sfruttare al massimo Luna nuova in Pesci, nel punto centrale per la vostra attività e affari. I fatti dimostrano che siete innamorati e ricambiati. In caso contrario cercate subito e troverete, lo dice Venere.

SCORPIONE Questa è la famosa pioggia di marzo: Luna nuova si forma in Pesci, accanto a Nettuno e Mercurio, acqua benefica per la vostra attività e, di conseguenza, anche il bonifico che troverete in banca la prossima settimana non sarà male. Intanto, oggi e domani controllate le spese di casa e dei figli, lanciate un’occhiata al coniuge. Dopo quello che avete attraversato meritate di più in amore. Lo avrete da lunedì, quando Venere entra in Pesci.

SAGITTARIO È un compito faticoso quello che le stelle delegano al Sagittario, in questi due giorni di Luna nuova in Pesci. Saturno chiede di essere fermi sulle gambe, schiena dritta, prudenza alla guida e durante i viaggi. Impazienti per natura, l’attesa per voi diventa un tormento, ma certe questioni professionali devono maturare. Lunedì inizia un nuovo giro di Mercurio, novità e novità! Vi fischiano le orecchie? Qualcuno vi pensa, voi però dovete puntare sulle amicizie che sono la vostra vera fortuna.

CAPRICORNO Sembrate usciti da qualche prestigioso college americano, tipo Harvard, perfetti nella preparazione professionale e finanziaria, educati nei contatti sociali, tutto quanto serve alla costruzione di un nuovo successo. Il traguardo più importante sarà raggiunto probabilmente quando le colline saranno in fiore, ma intanto ben venga l’anticipo che porta Luna nuova congiunta a Mercurio, Saturno, Nettuno e con Giove e Urano. Sposatevi entro lunedì. Bastano 9 ore per arrivare a Las Vegas.

ACQUARIO Anche oggi e domani – giorni di tempeste astrali – avete il vostro piccolo record: non siete interessati direttamente e negativamente da influssi difficili che Luna nuova in Pesci forma con Saturno e Nettuno. Anzi, questa per voi potrebbe diventare un’occasione per progredire nel lavoro e guadagnare di più, come da lunedì prossimo confermerà il lungo transito di Mercurio in Ariete, tutto a vostro completo favore. Rilassatevi e non tormentate il caro amore che vi guarda perplesso.

PESCI In arrivo possibilità di cambiamento che aspettate da tempo nel lavoro, in casa, affari, studio e amore. Vogliamo iniziare con l’amore che sarà da lunedì illuminato da Venere che arriverà nel segno già in veste primaverile, sarà seguita in primavera da Marte. Un giorno vi troverete su un’isola esotica, sotto le palme con il vostro amore, in questi due giorni preparate la base per un nuovo futuro. Avete nel segno la Luna più importante del 2024, Luna nuova raggiunge la punta massima domani alle ore 9:02, da quel momento si riparte, auguri!