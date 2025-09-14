L'oroscopo di oggi - domenica 14 settembre 2025

Ariete [♈️]

Voto 7

Questioni in casa da risolvere. La Luna in Cancro in questa domenica ti parla del tuo ambiente domestico e de l’urgenza di migliorare la qualità delle tue relazioni. Caro Ariete, oggi lasciati guidare non solo dalle responsabilità affettive e familiari ma anche dal giusto bisogno di trovare degli svaghi, meglio se in compagnia di amici fidati. Dal meritato relax arriveranno le soluzioni che stai cercando. L’amore con Venere favorevole sarà il tuo lasciapassare per fare il pieno di sprint ed ottimismo. Osa in vista de l’autunno un cambio del look.



Toro [♉️]

Voto 8

La Luna in Cancro di oggi ti permette di tirare un po’ un sospiro di sollievo. Caro Toro, questa domenica aiuta a ritrovare la comunicazione con le persone a cui tieni. Venere ancora in quadratura tuttavia, può renderti ancora nervoso nei riguardi di qualcuno che magari ha disatteso le tue aspettative. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco e oggi pensa solo a ristabilire la priorità di stare bene con te stesso. Una passeggiata in mezzo alla natura ti sarà in questo senso di grande aiuto.



Gemelli [♊️]

Voto 7 +

Puoi permettere un po’ il lusso di oziare caro Gemelli. In questa domenica che è il finale per te di una settimana probabilmente impegnativa per il tuo settore pratico, hai semplicemente il desiderio di staccare un attimo la spina. La Luna in Cancro aumenta la tua socialità ma invita anche a fare selezione rispetto alle persone e agli ambienti che di solito frequenti. In amore con Marte favorevole ma Saturno che suggerisce prudenza, può essere la giornata adatta per confrontarti con il partner, o se sei alla ricerca di situazioni nuove, un invito magari all’ultimo momento sarà colto da te con grande entusiasmo.



Cancro [♋️]

Voto 8 +

Tutta per te la Luna nel segno caro Cancro. Questa domenica gli astri ti illuminano sulle emozioni che stai vivendo nei confronti di qualcuno che può aver acceso i tuoi sensi. È quindi la giornata giusta per gustare del tempo in dolce compagnia oppure se sei da tempo in una relazione, per fare dello shopping assieme a un amico o al partner. L’importante sarà condividere e poter esprimere ciò che sentì dentro. Marte ancora negativo può stressare la vita lavorativa e farti sentire in tal senso sotto esame da un socio o da un superiore. Presto ti prenderai una netta e bella rivincita.



Leone [♌️]

Voto 9

Vincente, agguerrito, ma anche un filo provato dalle dinamiche lavorative della settimana appena trascorsa. Caro Leone, in questa domenica ha necessità con la Luna in Cancro di stare maggiormente con le persone che più ami, proprio per mettere un po’ un confine tra la tua vita privata e appunto il lavoro che sta assorbendo molte energie. Venere e Marte sono splendidi per aumentare la tua visibilità e farti sentire di nuovo protagonista della scena. Giornata quindi nel complesso positiva e di preparazione per la settimana che sta arrivando. Un viaggio o un piccolo spostamento se programmati da tempo, faranno davvero oggi la differenza.



Vergine [♍️]

Voto 6 +

C’è magari oggi un po’ di malinconia che deriva dal fatto che ultimamente hai messo uno stop a delle relazioni che non rispecchiavano più i tuoi veri bisogni. Caro Vergine, in questa domenica la Luna nel segno Cancro vuole farti prendere più cura dei tuoi desideri sia affettivi che riguardanti il lavoro. A sostenerti nella stagione del compleanno il Sole assieme a Mercurio tuo pianeta guida che ti stanno rendendo più consapevole e attento agli obiettivi che saprai a breve raggiungere.

Ti consiglio oggi di ritagliarti una pausa rigenerante non solo per la mente ma anche per il fisico. Una gita in una città d’arte o semplicemente la lettura di un buon libro, saranno utili a svagare i pensieri. Non puoi infatti sempre rimuginare!



Bilancia [♎️]

Voto 6

La Luna in Cancro di oggi racconta del tuo bisogno di tranquillità e di vedere alcune situazioni pratiche anche sotto un altro punto di vista. Domenica questa caro Bilancia capace di farti mettere i puntini sulle “i” con le persone più strette. Vuoi far valere giustamente le tue ragioni e specie in amore ti invito però a mantenere il tuo innato self control. Può esserci infatti il rischio oggi di dire qualche parola di troppo anche dettata dalla tua stanchezza o da dinamiche lavorative dove puoi sentirti da settimane sotto pressione. Per fortuna Venere pianeta del fascino e dei sentimenti autentici è dalla tua parte. Con calma saprai ristabilire i giusti equilibri. Oggi semplicemente resta ad osservare.



Scorpione [♏️]

Voto 6

Selezione e buon senso sono queste le parole chiave per te caro Scorpione di questa domenica di metà settembre.

La Luna nel segno amico del Cancro intensifica l’esigenza di andare verso una nuova stabilità affettiva che include anche il tuo settore pratico. Con Giove e Saturno in trigono puoi solamente che progettare con calma e appunto facendo una selezione, le opportunità e i nuovi progetti che presto con Marte nel segno ti si presenteranno. Intanto cerca di non essere troppo duro e perfezionista con te stesso. Oggi ad esempio una riunione familiare oppure un messaggio da una persona che non sentivi da tempo, ti faranno sentire ricercato e amato.



Sagittario [♐️]

Voto 5

Senza infamia e senza lode. Caro Sagittario in questa domenica con la Luna in Cancro puoi essere un po’ troppo chiuso in te stesso e svogliato nella solita routine. Magari ci sono state in amore delle divergenze di vedute tra te e il partner oppure sempre nella tua vita di relazione stai avendo a che fare con qualcuno che per il suo atteggiamento ha sollevato in te non poche perplessità.

Non prendere per forza una posizione in merito nella giornata odierna. Piuttosto con Venere positiva dedicati a un’attività sportiva o approfittane per ricaricare le energie magari con una piccola fuga verso il mare o il lago. Hai l’esigenza di respirare un’aria diversa. Non sentirti in difetto se ogni tanto anche una persona socievole come te vuole stare per conto proprio.



Capricorno [♑️]

Voto 5

La Luna in opposizione di oggi caro Capricorno può creare qualche fastidio nel rapporto con l’ambiente esterno. Nulla di grave intendiamoci ma per il tuo carattere autonomo e perfezionista può essere un problema dover dare delle giustificazioni che non ritieni dovute al partner o a un familiare. Ti consiglio proprio per non esasperare la situazione di dedicarti alle attività pratiche che invece riservano belle soddisfazioni. In amore ancora Venere pesante in Leone aumenta le prese di posizione, come se avessi a volta la sensazione di fare a braccio di ferro con la persona che ti interessa. In realtà non è attraverso lo scontro che otterrai la considerazione che meriti. Disinnesca eventuali polemiche e tutto andrà secondo i tuoi piani.



Acquario [♒️]

Voto 7 -

Tu ami andare contro le regole, agire con creatività e motivazione, ma soprattutto caro Acquario hai da sempre il potere di saperti distinguere dagli altri. In questa domenica con la Luna nel segno del Cancro c’è invece la necessità di un confronto con le persone che ti sono attorno anche per sentire l’appartenenza con l’ambiente in cui vivi. Ancora una volta sono quindi le emozioni a dettare legge e specie all’interno di una relazione affettiva, potrebbe esserci oggi il bisogno di una maggiore chiarezza con la persona che ami. Cerca tuttavia di non farti trascinare troppo dai tuoi stati d’animo. Marte positivo invita a spostare il tuo sguardo anche agli aspetti pratici che dalla prossima settimana diverranno ancora più importanti. Lascia andare ciò che ti appesantisce.



Pesci [♓️]

Voto 8

Affascinante, ben voluto nel tuo ambiente e perché no? Anche meritatamente fortunato. Caro Pesci questa domenica con la Luna amica nel segno del Cancro, nasce per te sotto la stella del riconoscimento e del successo. Certo le situazioni sfidanti non mancano e ogni tanto puoi avvertire che malgrado il tuo impegno specie in amore, poi l’altro non è abbastanza profondo o comprensivo come invece lo sei tu.

In realtà con Sole e Mercurio opposti puoi ricostruire dalle fondamenta una relazione e sentire finalmente che il passato non ha più il peso rilevante di prima. Oggi dedicati agli affetti e alla cura del tuo benessere e lascia stare eventuali contorsioni mentali: tutto ciò di cui hai davvero bisogno è già davanti i tuoi occhi.