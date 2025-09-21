L'oroscopo di oggi - domenica 21 settembre 2025

Ariete [♈️]

L’equinozio di autunno caro Ariete, riporta alla necessità di iniziare a fare dei bilanci.

In questa domenica puoi avvertire forte l’esigenza di rimettere in moto idee e progetti che già dalla scorsa primavera, avevi messo a fuoco.

Marte ne l’amico segno dello Scorpione, accende i sensi elevando la tua passionalità e aumentando l’istinto di fare a modo tuo.

In amore, se sei in coppia puoi vivere momenti un po’ di distacco dal partner, come se volessi vedere più chiaramente i suoi atteggiamenti.

Single? Ti invito a non puntare sulla quantità ma sulla qualità degli incontri e delle nuove conoscenze.

Dosa le energie e vedrai che i risultati a cui stai puntando, non tarderanno ad arrivare.

Voto 7

Toro [♉️]

L’amore, caro Toro è il più nobile dei sentimenti ma a volte ha fatto rima per te con illusione e disorientamento.

Questo per dire che all’equinozio di autunno, hai necessità di recuperare fiducia e stabilità in alcune relazioni che durante l’estate ti hanno dato filo da torcere.

Venere positiva, promuove la fisicità facendoti sentire più a tuo agio con te stesso e con chi ti è accanto.

Oggi con l’ingresso di Marte in opposizione, ti invito però a non ripensare al passato: se c’è stata una delusione tra fine luglio e agosto, anche in campo lavorativo, è arrivato il momento di passare oltre.

Guarda ai traguardi che hai già raggiunto, sono loro la cartina tornasole della tua forza di volontà.

Essi fiero!

Voto 7 +

Gemelli [♊️]

Il movimento come sempre non manca.

Caro Gemelli, domenica di esordio di autunno per te incentrata sulle novità, specie nel settore lavorativo.

Venere in quadratura ma Mercurio e Marte favorevoli, permettono di avanzare con un progetto a cui magari stai dietro già da tempo.

Certo, possono esserci delle critiche o un atteggiamento esterno di qualcuno che avverti come ostile nei tuoi confronti.

Ricorda che solo chi non fa nulla, non sbaglia mai.

In amore, prosegue il periodo di verifica e di ricostruzione dei rapporti che per te sono importanti.

Se ancora sei legato a una storia del passato, le stelle suggeriscono di non ritornare su i tuoi passi.

Voto 7

Cancro [♋️]

Intensità di emozioni e tanta voglia da parte tua caro Cancro di poterle vivere con le persone giuste, quelle che sono sintonizzate sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Domenica questa di inizio autunno, molto positiva per la famiglia e per i sentimenti.

Marte in posizione audace nel segno dello Scorpione, risveglia in te la necessità di migliorare l’intimità con il partner; oppure se sei single non credo proprio che non farai a breve una conoscenza capace di lasciare il segno.

Giove e Saturno possono anche aiutarti in eventuali avanzamenti in campo lavorativo e negli studi.

Momento quindi d’oro: non lasciarti scappare l’occasione per sentirti al centro de l’attenzione e per raccogliere i meriti del tuo impegno.

Voto 8

Leone [♌️]

Domenica un po’ in sordina, caro Leone.

Non è che nello specifico c’è qualcosa che non va: le stelle comunque supportano i tuoi progetti.

Oggi tuttavia potresti avvertire un senso di noia nella solita routine, oppure può esserci un fraintendimento con un amico o familiare che ti lascia un po’ perplesso.

Marte in posizione critica per esprimere i tuoi bisogni e idee, invita da qui a fine ottobre ad essere maggiormente oculato nella gestione delle relazioni e delle tue risorse emotive.

Il rischio infatti se eccedi con l’orgoglio può essere quello di passare dalla parte del torto, anche se in realtà hai ragione da vendere.

Oggi quindi niente polemiche ma concentrati sullo svago.

Rinnovare il look può esserti d’aiuto.

Voto 6 +

Vergine [♍️]

Mi piace questa domenica per te caro Vergine, capace di restituirti una grande energia e maggiore lucidità nelle relazioni che contano.

Venere e Marte si stringono in un’alleanza dove non è più importante piacere agli altri, ma essere gratificato da te stesso, dalla tua evoluzione e soprattutto dalla capacità che hai di risolvere problemi, anche i più difficili.

Ecco perché in queste domenica ti invito davvero ad accedere a una buona dose di serenità e di pacificazione con te stesso.

Capisco che spesso per carattere non ti fai sconti e che con Saturno in opposizione e Urano in aspetto critico, non è sempre facile lasciare andare delle situazioni che si sono rivelate tossiche, ma tu caro Vergine hai imparato l’arte de l’attesa e del silenzio.

Ricordatelo quando qualcuno prova a minimizzare il tuo valore.

Voto 8 +

Bilancia [♎️]

Buon inizio stagione di compleanno!

Caro Bilancia, nelle scorse settimane hai dovuto far fronte a situazioni familiari e lavorative anche a volte abbastanza complicate da risolvere.

Mercurio nel tuo segno e Marte in aspetto neutro per le energie, invitano specialmente oggi a riprendere un attimo un po’ di respiro.

Ti aspettano giorni molto positivi per i contatti e per lo sviluppo delle attività pratiche, ma non devi per forza farti sempre carico di tutto.

Nei sentimenti in questa domenica, vince la semplicità e la capacità che hai di mettere a proprio agio le persone che ami.

Venere tuo pianeta guida quando entrerà nel tuo cielo astrologico tra una manciata di settimane, rimetterà ciò che ora ti lascia in dubbio, in una nuova luce. Usa la pazienza e ti sorprenderai a raccogliere ciò che ti è dovuto.

Voto 8

Scorpione [♏️]

Inizia un autunno caro Scorpione che vuole rimetterti al centro delle tue reali priorità.

Marte e tra poco anche Mercurio nel segno, spingeranno affinché tu possa riprendere ciò che magari in maniera poco carina ti è stato tolto in una relazione tra luglio e agosto scorso.

Per carità, non è detto che tu sia così arrovellato nei sentimenti, magari è la sfera professionale a richiedere più chiarezza e apertura nelle opportunità. Fatto sta che in questa domenica hai una forza e un carisma che si notano e che sarebbe un vero peccato sprecare in un ambiente o con persone non adatte a te.

Ti invito quindi a uscire dagli schemi, a proporti nelle relazioni e nelle amicizie, con uno spirito più leggero e meno incline a guardare al passato.

Saturno in trigono, costruisce tassello su tassello il futuro e la stabilità che desideri.

Voto 8 +

Sagittario [♐️]

Se ti guardi allo specchio caro Sagittario e sembri vedere solo i tuoi reali o presunti difetti, non ti preoccupare non sei vittima di un eccesso di autocritica, ma della quadratura di Venere che nella Vergine ti fa sentire in questo periodo un po’ appannato nel fascino.

Per fortuna in questa domenica le stelle possono aprirti nuove strade per ritornare ad essere soddisfatto di te stesso.

Mercurio favorevole, incentiva le collaborazioni e specie se ti sposti per lavoro, puoi trovare agganci e dritte giuste per aumentare il lavoro e la creatività.

In amore in questo assaggio di autunno ti vedo molto concentrato sulle responsabilità della coppia. Cerca però di alleggerire anche il carico.

Sei single? Potresti vivere un’attrazione per una persona molto diversa da te.

Non temere di sperimentare!

Voto 6+

Capricorno [♑️]

Ecco un inizio di autunno caro Capricorno che porta piano piano a delle soluzioni che magari cercavi da tempo.

Sotto i riflettori delle stelle in questa domenica, il tuo ambiente familiare e la necessità di fare ordine nel tuo lavoro.

Se ci sono state questioni legali o relative alla casa, puoi davvero risultare stanco di dover sempre pensare a come mettere le toppe per la negligenza degli altri.

Ti invito oggi a non essere troppo perfezionista e critico con te stesso, ma a vivere le dinamiche anche partendo dal tuo istinto e non solo dalla razionalità che possiedi.

In amore Venere e Marte favorevoli, possono far di nuovo avvicinare una persona che magari ti deve delle scuse o delle spiegazioni.

Comunque sia l’ascolto resta l’arma vincente.

In seguito valuterai cosa fare.

Voto 6 +

Acquario [♒️]

Finanze in primo piano, nonché caro Acquario in questa prima domenica di autunno, la necessità da parte tua di trovare modi diversi per intensificare le tue attività.

Se hai fatto degli investimenti nella scorsa primavera, potrebbe essere questo poi il periodo per fare un bilancio.

Urano positivo ma Marte che da oggi diventa spigoloso per i contatti, invitano a portare si avanti idee e progetti ma a farlo con una cerchia di persone adatte e capaci di valorizzare ciò che fai.

Se non ti fidi al momento di nessuno, punta almeno all’autostima nei confronti di te stesso per ritrovare la giusta via da seguire, anche in amore.

Sei favorito dalle stelle per gli spostamenti ed eventuali traslochi e cambi di residenza.

Plutone nel tuo segno, rigenera ciò che veramente fa parte del tuo modo di essere.

Il resto non conta.

Voto 7

Pesci [♓️]

Buona domenica caro Pesci e buon inizio autunno.

Di solito è questa la stagione dove pur amandone i colori puoi sentirti leggermente malinconico e incline a rimuginare sulle situazioni.

Questa giornata può avere proprio il pregio di apportare chiarezza nei sentimenti: Venere opposta ma Marte, Giove e Saturno super positivi ti vogliono libero ne l’esprimere i tuoi bisogni e concreto nel realizzarli con chi davvero ti merita.

Nel lavoro può esserci un nuovo carico di responsabilità che tuttavia ti annuncio già che tra fine ottobre e dicembre prossimo, porterà a soddisfazioni e riconoscimenti.

Ti invito comunque oggi se qualcosa non va in amore a gestire la tua rabbia o un tuo senso di distacco in maniera costruttiva: magari hai solo bisogno di relax e di sentirti poi in un secondo tempo ascoltato da chi ti è accanto.Saturno nel tuo segno ricordati vuole per te solo rapporti seri e autentici.Voto 6 +