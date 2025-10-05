L'Oroscopo di oggi - domenica 5 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Bisogno di introspezione e di un po’ di sano silenzio. La tua domenica, caro Ariete è orientata al recupero delle tue priorità personali e al desiderio di spezzare la routine anche in famiglia o con il partner. La Luna in Pesci chiude un po’ il cerchio di una settimana impegnativa per le questioni pratiche. Oggi ti consiglio appunto di sciogliere eventuali ansie, ritagliandoti del tempo per te stesso. Marte eccezionale per il vigore fisico e la passione, ti rende però anche molto inquieto e smanioso di ricevere conferme. Le cose più belle come sai, richiedono tempo. Prendi tutto con maggiore calma.

Toro [♉️]

Ci voleva questa domenica per recuperare un po’ di energie. Caro Toro la Luna in sestile nei Pesci ti riporta a ottenere una soddisfazione nella gestione dei rapporti. Vero che Marte sempre in opposizione può aver creato una distanza con chi ti interessa, ma hai anche la capacità oggi di analizzare in maniera più lucida tutta la situazione. Nel lavoro hai necessità di modificare delle collaborazioni o addirittura di intraprendere nuove strade. Un hobby può trasformarsi in quel coda di produttivo. Non demordere.

Gemelli [♊️]

Tu, gli altri e un po’ di confusione. Caro Gemelli in questa domenica possono sorgere anche per una tua oggettiva stanchezza fisica, delle polemiche nelle relazioni strette. Magari sei semplicemente impegnato nella gestione del lavoro che durante la settimana è stato molto intenso, fatto sta che oggi puoi avvertire più noia o essere esasperato da chi ti è accanto. Ti consiglio di non cedere alle provocazioni e in amore così come in famiglia, provare con il dialogo e con l’arte del compromesso. Urano stuzzica la tua curiosità e creatività. Vietato non cavalcarne l’onda.

Cancro [♋️]

Nasce con la voglia di prenderti più cura di te stesso. Caro Cancro in questa domenica sono amplificate tutte le emozioni riguardanti la sfera affettiva e l’intimità. La Luna in Pesci ti invita a voler essere più al centro della scena di chi ti interessa. Momento magico se sei in coppia o se hai appena iniziato una nuova relazione: gli stimoli saranno molto forti, assieme sola volontà di condividere il tuo tempo con chi è sulla tua stessa lunghezza di onda. Nel lavoro, rifletti su una proposta: può risultare vincente.

Leone [♌️]

Dopo giornate impegnative nella sfera pratica dove hai dovuto un po’ difendere il tuo status e ruolo, in questa domenica caro Leone, riesci a rimettere ordine nelle tue attività, senza eccessiva tensione. La Luna in Pesci porta un po’ a compimento una fase di trasformazione iniziata già, specie nel lavoro, da metà settembre scorso.

Oggi ti consiglio di raccogliere i frutti del tuo impegno, concedendoti anche del sano relax. Soddisfazioni da figli e parenti stretti: un diverbio familiare può essere risanato. In amore Marte in quadratura accende la voglia di possesso e di visibilità con chi ti piace. Non eccedere con l’orgoglio: anche se hai ragione, ora non ti serve sottolinearlo.

Vergine [♍️]

Buona domenica caro Vergine, con qualche nota di malinconia nei tuoi gesti. La Luna in opposizione in Pesci, può portare infatti a ripensare al passato; oppure è in famiglia o con gli amici che oggi non avverti la sintonia giusta. Già da lunedì le dinamiche scorreranno meglio: se sei in attesa di risposte pratiche, ti dico già che a seguire avrai giornate molto più positive per sbloccare eventuali guadagni. Nei sentimenti come ti dicevo, puoi vivere una certa distanza affettiva. Magari hai semplicemente più desiderio oggi di dedicarti a te stesso senza avere orari o obblighi. Assecondare le tue esigenze, significa rispettarti e consentire agli altri altri di fare lo stesso.

Bilancia [♎️]

La tua domenica caro Bilancia, profuma della necessità di ribadire all’esterno i tuoi spazi e confini emotivi. Nella stagione del compleanno, mai come ora senti che sei arrivato a una svolta definitiva, specie nelle questioni affettive. Intendiamoci, il periodo resta eccellente per le tue relazioni: sei dinamico ma anche estremamente realista quando si tratta di offrire il tuo sostegno e disponibilità a chi hai imparato a tue spese non sa valorizzare a dovere la tua presenza. Oggi ecco puoi avvertire più forte io bisogno di prendere le distanze da chi ti appesantisce. Forma fisica buona ma cerca di bere tanto: circolazione e sistema linfatico restano delicati.

Scorpione [♏️]

Come i fuochi di artificio di artificio, scoppi brillando nel tuo spazio astrologico come un vero protagonista. Caro Scorpione, in questa domenica che nasce positiva per le emozioni, sei intenzionato a riprenderti la tua identità e autonomia che magari tra agosto e settembre scorsi, sono state messe a dura prova. Marte nel segno rinvigorisce l’auto stima, rendendo più facile i tuoi rapporti con gli altri o per lo meno, visto che di solito tendi a cacciarti in relazione complicate, ti fa avere il coltello dalla parte del manico. Nel lavoro mi piace la tua creatività, il desiderio di fare le cose alla tua maniera. Zero compromessi ora, ma solo la verità del tuo coraggio.



Sagittario [♐️]

La Luna in quadratura nel segno dei Pesci può creare in questa domenica, qualche fastidio al tono del tuo umore. Caro Sagittario, hai necessità di rimettere in careggiata il tuo entusiasmo e malgrado una routine ora piuttosto pesante e magari anche delle relazioni non proprio al top, puoi iniziare a notare delle differenze positive. Molto dipende da quello che hai vissuto da fine agosto ad oggi: se ci sono stati impedimenti o fermi nel lavoro, sarà da dicembre che vedrai di nuovo smuovere l’energia. Oggi però ti consiglio di non stare troppo a rimuginare. Plutone comunque positivo, invita a cambiamenti radicali anche nei sentimenti. Non temere il caos da lì sgorgano le migliori idee e le migliori soluzioni.

Capricorno [♑️]

Bello caro Capricorno il sestile della Luna in Pesci, capace di fortificare il tuo coraggio ed energia. In questa domenica puoi arrivare ad ottenere risultati importanti anche nei sentimenti e in famiglia, dove ultimamente non ti state risparmiate le preoccupazioni. In amore ecco che può riavvicinarsi qualcuno del passato, oppure dei tu a guardare con più lucidità a una storia per te importante. Giove sempre in opposizione a volte ti fa essere più realista e duro del solito, quando in realtà hai solo desiderio di essere capito è sostenuto dagli altri. Oggi non aver timore di chiedere: un incontro farà la differenza.

Acquario [♒️]

Volontà di spaziare caro Acquario, in una domenica protesa verso la tua indipendenza emotiva. Magari da alcune giornate puoi esserti sentito sotto pressione a causa del comportamento di un collega o del partner che sembrano ignorare i tuoi veri bisogni. Oggi con la Luna in Pesci possono arrivarti intuizioni profonde su come è preferibile per te gestire i rapporti più stetti. Sole e Mercurio positivi assieme a Urano, incrementano la voglia di non stare più in dinamiche vincolanti e tossiche per il tuo bisogno di autenticità. Ecco quindi che la libertà interiore diviene sempre più il tuo manifesto per dire al mondo a testa alta che ci sei e che non ti pieghi alle ipocrisie.

Pesci [♓️]

Tutta per te caro Pesci la Luna nel tuo segno zodiacale che in questa domenica può illuminare le emozioni legate alla famiglia e agli affetti.

Magari di sono anche delle note di responsabilità e di impegno ma sai perfettamente come gestire le tue dinamiche senza farti assorbire troppo dalle richieste e dai problemi di chi ti è accanto. L’amore è presenza, obiettivi in comune e anche con Marte positivo, tanta passione e perché no? Anche tanta gelosia.

Ti consiglio oggi di lasciare parlare la tua parte emotiva: un confronto sarà salutare e ti eviterà di dover restare con dei dubbi su una determinata persona. Giove e Saturno proteggono la forma fisica ma vietato strafare.